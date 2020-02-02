В Китае обнаружили еще один смертельно опасный вирус

Инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.