Рак шейки матки угрожает и молодым женщинам

Уровень заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Эстонии один из самых высоких в Европе. Каждый год в Эстонии обнаруживают около 175 первичных случаев заболевания рака шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 50 лет, но болезнь поражает все больше и больше молодых женщин.

Участие в скрининге помогает своевременно выявлять потенциальные клеточные изменения и предраковые состояния, когда они поддаются лечению. «Скрининг является эффективным способом выявления предраковых или ранних стадий рака до того, как заболевание начнет распространяться и вызывать жалобы», - объясняет Гинеколог Восточно-Таллиннской центральной больницы Габор Зирко.

«Однако, к сожалению, есть много женщин, которые никогда не ходят на обследования и приходят к врачу, когда болезнь уже развилась. Существуют разные формы рака шейки матки, предраковое состояние может длиться от десяти до 15 лет, однако есть также быстро развивающиеся формы. Обнаружив предраковые состояния, рак шейки матки легко предотвратить », - добавил доктор Зирко.

Специалист отдела коммуникаций и профилактики здоровья Больничной кассы и руководитель кампании Таиси Кыйв сказала, что в этом году кампания будет ориентирована на женщин через целевую аудиторию. «В качестве участниц кампании мы выбрали общественных деятелей, которые сами принадлежат к целевой группе скрининга в этом году: ведущая Ева Эссе, учитель йоги Мэрилин Юрман, фехтовальщица Ирина Эмбрих, певица Хедвиг Хансон, писательница Кристийна Касс и актриса Лийна Тенноссаар», - добавила Кыйв.

На обследования приглашаются женщины в возрасте 30–55 лет через каждые пять лет. В 2020 году на скрининговое обследование на раннее выявление рака шейки матки мы ждем женщин, имеющие медицинскую страховку, и рожденные в 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 и 1990 годах.

В прошлом году Реестр скрининга на рак начал рассылать приглашения на скрининг по электронной почте, используя сервис уведомлений eesti.ee. Электронные приглашения будут отправлены всем женщинам из целевой группы, чье электронное сообщение в eesti.ee направлено на их личный адрес электронной почты или зарегистрировано в реестре населения. Если реестр рака не получает информацию по электронной почте, бумажное приглашение будет отправлено на адрес, указанный в реестре населения. Приглашение на обследование можно найти на портале для пациентов https://www.digilugu.ee.

Вам не нужно ждать приглашения для участия в скрининге, если ваш год рождения представлен в списке на текущий год. Вы можете сразу позвонить и зарегистрировать себя на обследование в подходящем вам медицинском учреждении. В ходе записи на визит проверят ваш год рождения и действие медицинской страховки. Отправляясь на обследование, возьмите с собой удостоверяющий личность документ. Больничная касса оплачивает обследование застрахованных женщин.