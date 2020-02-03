Растет число госпитализаций из-за авокадо

Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Emergency Medicine, показало, что за последние 20 лет популярность авокадо на территории США резко увеличилась. И вместе с этим увеличилось и количество травм у людей, которые подготавливают авокадо к употреблению. Для того чтобы разрезать авокадо и извлечь косточку, многие используют острые ножи, которые опускаются на их пальцы. Доктор Эрнест Ванг (Ernest Wang) из отделения неотложной помощи Northshore University Healthsystem заявил, что если человек сильно сожмет в руке стекло, он обязательно получит порезы, поэтому точно такой же тип ранений наблюдается у целого ряда людей.

По его словам, порез на руке требует нечто большего, чем пары швов. Иногда возникает риск повреждений нервов и сухожилий. Всплеск данных травм фиксируется во время финала чемпионата США по американскому футболу, так как в это время уровень употребления авокадо резко увеличивается. Медики советуют людям помнить, что авокадо обладает нежной мякотью, и любое усилие, которое прилагает человек, может закончиться попаданием лезвия на палец или ладонь.