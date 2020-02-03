Растет число госпитализаций из-за авокадо

В американские больницы все чаще доставляют пострадавших от авокадо. Речь идет не о тех, кто поперхнулся косточкой, а о тех, кто получил колото-резаные раны, передает MedikForum.
Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Emergency Medicine, показало, что за последние 20 лет популярность авокадо на территории США резко увеличилась. И вместе с этим увеличилось и количество травм у людей, которые подготавливают авокадо к употреблению. Для того чтобы разрезать авокадо и извлечь косточку, многие используют острые ножи, которые опускаются на их пальцы. Доктор Эрнест Ванг (Ernest Wang) из отделения неотложной помощи Northshore University Healthsystem заявил, что если человек сильно сожмет в руке стекло, он обязательно получит порезы, поэтому точно такой же тип ранений наблюдается у целого ряда людей.
По его словам, порез на руке требует нечто большего, чем пары швов. Иногда возникает риск повреждений нервов и сухожилий. Всплеск данных травм фиксируется во время финала чемпионата США по американскому футболу, так как в это время уровень употребления авокадо резко увеличивается. Медики советуют людям помнить, что авокадо обладает нежной мякотью, и любое усилие, которое прилагает человек, может закончиться попаданием лезвия на палец или ладонь.
Поэтому авокадо необходимо разрезать очень осторожно, стараясь не подводить под лезвие пальцы. Если же вы уже порезали руку, то подставьте её под струю прохладной проточной воды, а затем наложите фиксирующую повязку. Если вы видите ткани ладони или пальца, попробуйте наложить жгут и отправляйтесь в травмпункт. В случае более серьёзных порезов рекомендуется вызывать скорую помощь.