Тайские врачи успешно протестировали новый метод лечения коронавируса

Врачи в Банкоке смогли вылечить несколько серьезных случаев заболевания коронавирусом с помощью лекарств от гриппа и ВИЧ. Первоначальные результаты показывает улучшение состояния здоровья пациентов через 48 часов после начала лечения, передает Business Insider.
Врачам госпиталя Раджавити удалось вылечить двух пациентов, поступивших к ним с тяжелой формой коронавируса. Об этом заявили сами представители больницы.
Для лечения врачи использовали комбинацию нескольких медикаментов: Lopinavir и Ritonavir, который обычно выписывают пациентам, страдающим от ВИЧ-инфекции, а также Oseltamivir – медикамент, используемый при лечении или профилактике гриппа типа А и Б.
Через 48 часов после лечения пациенты почувствовали себя лучше, а проведенные тесты на наличие коронавируса дали отрицательный результат.
Теперь врачи намерены провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что метод лечения подходит и другим пациентам.