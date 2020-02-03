Тайские врачи успешно протестировали новый метод лечения коронавируса

Врачам госпиталя Раджавити удалось вылечить двух пациентов, поступивших к ним с тяжелой формой коронавируса. Об этом заявили сами представители больницы.

Для лечения врачи использовали комбинацию нескольких медикаментов: Lopinavir и Ritonavir, который обычно выписывают пациентам, страдающим от ВИЧ-инфекции, а также Oseltamivir – медикамент, используемый при лечении или профилактике гриппа типа А и Б.

Через 48 часов после лечения пациенты почувствовали себя лучше, а проведенные тесты на наличие коронавируса дали отрицательный результат.