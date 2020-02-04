В прошлом году лекарство от рака понадобилось более 40 000 жителей Эстонии

Это на 16 миллионов евро больше, чем в 2018 году. Больничная касса профинансировала различные использования противоопухолевых препаратов на общую сумму более 53 миллионов евро, около 23 000 человек получили такие лекарства через покупку льготных рецептов и почти 7 000 пациентов получали лекарства в больнице.

В прошлом году Больничная касса улучшила доступность противоопухолевых лекарств для лечения, например, опухолей легких, опухолей костного мозга, желудка и пищевода, опухолей почки, простаты, лимфатической системы и лейкемии. «В целом, мы расширили возможные варианты применения лекарств от рака в 17 случаях», - сказала Кярт Велисте, эксперт отдела лекарств Больничной кассы.

По словам Велисте, современные лекарства — это только одна важная часть процесса лечения рака, финансируемая Больничной кассой. «Мы также должны обеспечить хорошие возможности для профилактики и диагностики рака, лучевую терапию, хирургическое и поддерживающее лечение, а также последующее наблюдение и консультирование пациентов», - пояснила она.

Несмотря на то, что показатели выживаемости от рака среди пациентов Эстонии постепенно улучшаются, люди, к сожалению, не используют возможности профилактики рака или его раннего выявления в достаточной мере. Мы напоминаем, что застрахованные люди могут участвовать в бесплатных скрининговых обследованиях для раннего выявления рака груди, шейки матки и толстой кишки. Однако общегосударственные скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в нем участвует более 70% целевой группы населения. По нашим данным, лишь немногим более половины приглашенных участвуют в обследованиях», - сказала Маде Бамбус, эксперт отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы.

По ее словам, есть много причин низкого уровня участия, но, безусловно, одной из них является слабая мотивация человека к предотвращению заболеваний.

«Другая проблема заключается в том, что на обследование приглашаются только застрахованные люди, поэтому некоторые группы населения исключаются», - сказала Бамбус, которая говорит, что в будущем Больничная касса также рассмотрит возможность оплаты обследования и для незастрахованных людей.