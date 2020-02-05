Регулярное употребление этого продукта может увеличить риск перелома костей

За два десятка лет шведские ученые обследовали 45 000 представителей мужского и 60 000 представительниц женского пола, доказав, что регулярное употребление молока не привело к снижению риска перелома костей. Более того, женщины, которые выпивали в день 3 стакана молока, страдали от переломов чаще, чем те, которые выпивали в день не более 1 стакана. Как показала статистика, у лиц, регулярно употребляющих в пищу молоко, на 60% повышается риск перелома бедренных костей и на 16% – любых других костей скелета.

При этом у людей, регулярно употребляющих молоко, повышается риск смертности. У мужчин этот риск повышается на 3%, а у женщин вообще у женщин – на все 15%!

В организме любителей молока исследователи выявили гораздо больше биомаркеров воспаления. Ученые пришли к выводу, что всему виной высокий уровень в молоке сахаров, таких как глюкоза и галактоза. А ведь ученые давно связывают D-галактозу с сокращением продолжительности жизни, с окислительным напряжением, хроническим воспалением, нейродегенерацией и изменениями в генах. Условием для такого состояния становится употребление молока по 1-2 стакана в день на протяжении 5 лет.

Безусловно, молоко славится содержанием кальция, однако слишком много кальция наоборот, серьезно ослабляет костную систему. Но существуют продукты, которые делают наши кости крепкими.

1. Кефир и йогурты

Проведенный эксперимент показал, что благотворное воздействие на костную ткань оказывают кисломолочные продукты. Женщины, регулярно употребляющие кисломолочные продукты взамен молока, наоборот, сократили вероятность перелома костей на 10% , да к тому же снизили риск смертности на 15%. В этом плане полезно употреблять йогурты, кефир, ряженку и сметану. В дополнение ко всему доказана связь кисломолочных продуктов со снижением окислительного стресса в организме.

2. Сыр

Обратить внимание стоит и на молочные продукты, которые подвергаются ферментации, в частности, на сыры. Эти продукты богаты витамином K2 – компонентом, имеющим большое значение для укрепления костей. Сыр снижает риск смертности и устраняет прочие негативные влияния на организм. Правда на пользу пойдут лишь натуральные сыры (Колби, Чеддер, Бри или Грюйер), тогда как соевый сыр и другие «обработанные» продукты не дадут положительного эффекта.

3. Натто

Это традиционное блюдо японской кухни, которое получается путем сбраживания соевых бобов, весьма популярно у жителей Азии и также славится высоким содержанием витамина K2. Исследователи отметили, что у людей, регулярно употребляющих натто, костная ткань крепче, а заживления, в случае переломов, проходят гораздо быстрее. Это подтверждают и ученые университета Токио, также обнаружившие пользу натто в предупреждении переломов костей.

4. Зеленый чай