Из-за халатности стоматолога пациентам пришлось делать операцию на сердце, один умер

Зубной врач из Нью-Джерси на пять лет остался без лицензии на деятельность и заплатил штраф в размере 300 000 долларов, когда один из его пациентов скончался, а 14 заработали серьезное заболевание сердца, пишет Postimees.
Лечившиеся у врача 15 пациентов заработали бактериальный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца. Вызванный лечением зубов эндокардит – это редкое заболевание, но в данном случае 12 пациентам потребовалось делать операцию на сердце, а один человек умер, поделился историей CNN.
Угрозу возникновения серьезного воспаления сердца врач создал постоянным нарушением инфекционных протоколов. Врач игнорировал их и после многочисленных предупреждений. Согласно поступившей в 2016 году жалобе, стоматолог использовал во время хирургических процедур нестерилизованную воду и операционный материал, а также неправильно хранил и использовал иглы.
У целого ряда пациентов возникли такие симптомы, как боль в животе, тошнота и рвота, что заставило их обращаться к другим врачам. У всех пациентов инфекция привела к возникновению эндокардита. Не имевшие прежде проблем с сердцем люди, которые удаляли зубы у этого стоматолога, были вынуждены отправиться на операцию на сердце. Как минимум четыре из них были моложе 26 лет.
Удаление одного зуба в антисанитарных условиях привело в 2013 году к смерти 54-летнего мужчины. После процедуры у пациента поднялась температура, появилась ночная потливость, началась потеря веса. В больнице УЗИ показало вегетацию сердечного клапана. И хотя клапан заменили, пациент умер от постоперационной инфекции, которая была обусловлена компликациями эндокардита.
В ходе исследований, проведенных в 2013 году, выяснилось, что бактериальный эндокардит может возникнуть в результате лечения зубов, но в крайне редких случаях. Частота заболевания – один-пять случаев на 100 000 человек. В 2016 году стоматолога на пять лет лишили лицензии на деятельность. Ему также назначен испытательный срок на один год, который начнет свой отчет с того момента, когда ему придется доказать, что он достаточно компетентен, чтобы снова практиковать в стоматологии.