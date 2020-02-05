По вине стоматолога людям пришлось делать операции на сердце, один из пациентов умер

Лечившиеся у врача 15 пациентов заработали бактериальный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца. Вызванный лечением зубов эндокардит – это редкое заболевание, но в данном случае 12 пациентам потребовалось делать операцию на сердце, а один человек умер, поделился историей CNN.

Угрозу возникновения серьезного воспаления сердца врач создал постоянным нарушением инфекционных протоколов. Врач игнорировал их и после многочисленных предупреждений. Согласно поступившей в 2016 году жалобе, стоматолог использовал во время хирургических процедур нестерилизованные воду и операционный материал, а также неправильно хранил и использовал иглы.

У целого ряда пациентов возникли такие симптомы, как боль в животе, тошнота и рвота, что заставило их обращаться к другим врачам. У всех пациентов инфекция привела к возникновению эндокардита. Не имевшие прежде проблем с сердцем люди, которые удаляли зубы у этого стоматолога, были вынуждены отправиться на операцию на сердце. Как минимум четыре из них были моложе 26 лет.

Удаление одного зуба в антисанитарных условиях привело в 2013 году к смерти 54-летнего мужчины. После процедуры у пациента поднялась температура, появилась ночная потливость, началась потеря веса. В больнице УЗИ показало вегетацию сердечного клапана. И хотя клапан заменили, пациент умер от постоперационной инфекции, которая была обусловлена компликациями эндокардита.