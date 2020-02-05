Ср, 5.02.2020
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  • По вине стоматолога людям пришлось делать операции на сердце, один из пациентов умер

По вине стоматолога людям пришлось делать операции на сердце, один из пациентов умер

Признанный виновным врач неоднократно нарушал санитарные требования.

ФОТО: Shutterstock

Зубной врач из Нью-Джерси на пять лет остался без лицензии на деятельность и заплатил штраф в размере 300 000 долларов, когда один из его пациентов скончался, а 14 заработали серьезное заболевание сердца, пишет Postimees.

Лечившиеся у врача 15 пациентов заработали бактериальный эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца. Вызванный лечением зубов эндокардит – это редкое заболевание, но в данном случае 12 пациентам потребовалось делать операцию на сердце, а один человек умер, поделился историей CNN.

Угрозу возникновения серьезного воспаления сердца врач создал постоянным нарушением инфекционных протоколов. Врач игнорировал их и после многочисленных предупреждений. Согласно поступившей в 2016 году жалобе, стоматолог использовал во время хирургических процедур нестерилизованные воду и операционный материал, а также неправильно хранил и использовал иглы.

У целого ряда пациентов возникли такие симптомы, как боль в животе, тошнота и рвота, что заставило их обращаться к другим врачам. У всех пациентов инфекция привела к возникновению эндокардита. Не имевшие прежде проблем с сердцем люди, которые удаляли зубы у этого стоматолога, были вынуждены отправиться на операцию на сердце. Как минимум четыре из них были моложе 26 лет.

Удаление одного зуба в антисанитарных условиях привело в 2013 году к смерти 54-летнего мужчины. После процедуры у пациента поднялась температура, появилась ночная потливость, началась потеря веса. В больнице УЗИ показало вегетацию сердечного клапана. И хотя клапан заменили, пациент умер от постоперационной инфекции, которая была обусловлена компликациями эндокардита.

В ходе исследований, проведенных в 2013 году, выяснилось, что бактериальный эндокардит может возникнуть в результате лечения зубов, но в крайне редких случаях. Частота заболевания – один-пять случаев на 100 000 человек. В 2016 году стоматолога на пять лет лишили лицензии на деятельность. Ему также назначен испытательный срок на один год, который начнет свой отчет с того момента, когда ему придется доказать, что он достаточно компетентен, чтобы снова практиковать в стоматологии.

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