В Эстонии растет число больных гриппом и ОРВИ

С 27 января по 2 февраля к врачам из-за ОРВИ обратились 3818 пациентов, за неделю их число выросло на 25 процентов. Число заболевших гриппом и гриппоподобными заболеваниями выросло на 61 процент. 52 процента пациентов составляли дети, среди больных больше всего детей в возрасте до 5 лет.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, замедлился рост числа заболевших в детских возрастных группах, но заболеваемость растет среди людей работоспособного возраста и пожилых. «И взрослым обязательно следует помнить то, что прежде чем возвращаться к повседневным рабочим делам, нужно вылечиться», - сказала Садикова. По ее словам, люди, которые переносят грипп на ногах, вредят своему здоровью и могут передавать вирус группам риска, для которых заболевание может стать смертельно опасным. Для профилактики заболевания в сезон гриппа нужно регулярно мыть руки с мылом, а чихая или кашляя закрывать рот носовым платком или рукавом.

Обнаружив у себя симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя посещать госпитализированных близких или семьи с маленькими детьми, хроническими больными и пожилыми. Нельзя оставлять больных детей с невакцинированными бабушками и дедушками, поскольку пожилые часто заражаются именно от внуков.

По данным целевого исследования гриппа и гриппоподобных инфекций, интенсивность заболевания гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, но его распространение как обширное. Заболеваемость продолжает расти.

Доля вирусов гриппа составляет 60 процентов в этиологической структуре циркулирующих вирусов.

На прошлой неделе были лабораторно подтверждены 116 вирусов гриппа A и 44 вирусов гриппа B. Субтипированы 11 вирусов A, из них девять были штаммом A(H1N)pdm, а два - A(H3).

Среди остальных возбудителей вирусных заболеваний 24,1 процента составляет респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Сейчас в Эстонии преобладают два типа вируса гриппа: штамм A(H1N1)pdm09 и вирус гриппа B, также циркулирует штамм вируса гриппа A H3N2.

Специфика штамма A(H1N1)pdm09 заключается в сравнительно легкой клинической картине во многих случаях: температура ниже 38 градусов, изредка встречаются отдельные респираторные симптомы вроде кашля или боли в горле, поэтому люди не всегда обращаются к врачам и продолжают ходить на работу. «Таким образом, к тому времени, когда пациенты попадают к врачу, они уже могут находиться в тяжелом состоянии и нуждаться в госпитализации или даже интенсивной терапии», - сказала Садикова.

Для человека не важно, каким вирусом гриппа он заразится, поскольку клиническая картина и ход заболевания похожи. От этих штаммов защищает вакцина этого сезона.

По предварительным данным центра здоровья и благополучия, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 46 пациентам с вирусом гриппа.

Всего с начала сезона, согласно уточненным данным, госпитализированы 182 пациента, более 54,4 процента - дети и подростки в возрасте до 19 лет.