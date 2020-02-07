Мужчина заразился коронавирусом за 15 секунд

Власти Китая рассказали историю заражения 56-летнего мужчины, чье имя не называется. Он подхватил вирус в течение 15 секунд, пока стоял рядом с 61-летней заболевшей женщиной на рынке Shuangdongfang в городе Нинбо, пишет MedikForum со ссылкой на The Daily Mail.

Не сообщается, носил ли он медицинскую маску. Это важно, ведь многие врачи призывают перестать бездумно скупать миллионы медицинских масок, предназначенных не для защиты здоровых людей, а для предотвращения передачи инфекций от больных воздушно-капельным путем. Медики подчеркивают, что маски здоровых людей не защищают, но сегодня огромное население Китая во всех городах носит маски.

Вирус передается через кашель и чихание, может проникать в организм людей не только через рот и нос (блокируемые масками), но через глаза и прикосновения. Число заболевших перевалило за 30 000, а количество умерших превысило 650 человек. У нескольких тысяч человек вирус вызвал тяжелую пневмонию, их состояние считается тяжелым, а в большинстве случаев - критическим.