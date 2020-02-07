Ученые открыли истинную причину высокого сахара в крови

Было показано: если у клеток поджелудочной железы вывести из строя внутренние часы, то нарушится нормальная схема выделение инсулина. Стоит отметить, ранее уже было неоднократно показано, что сбои в биологических ритмах приводят к нарушению секреции гормонов.

Анализ выявил: амплитуды колебаний уровня молекул, связанных с внутренними часами, были ниже, чем в норме. Плюс, ритмы активности разных клеток были рассинхронизированы друг с другом - клетки выделяли гормоны каждая сама по себе, без согласования друг с другом. Это не давало эффективно контролировать уровень сахара, ведь клетки поджелудочной, утратившие нормальный ритм, перестают правильно воспринимать сигналы, связанные с приемом пищи.