Этот продукт помогает предотвратить рак груди

Результаты опубликованы в журнале Nutrition Research.

Грецкий орех замедляет рост опухоли груди, и снижает риск рака груди у мышей. Предыдущие работы предполагали, что это преимущество связано с изменениями в экспрессии генов роста и выживания при раке груди. Авторы исследования предположили, что это также может изменить экспрессию генов при подтвержденном раке груди у человека, снизить рост метастаз и увеличить выживаемость (основываясь на опыте на мышах).

Для двухэтапного эксперимента без плацебо, они набирали женщин с поставленным диагнозом "рак груди" для предварительной биопсии. Ученые случайным образом распределили участниц на две группы: экспериментальную и контрольную группу. Женщины в первой группе начали употреблять две унции грецких орехов в день сразу после взятия биопсии до последующей операции.

Результаты

Через две недели, они собрали дополнительные образцы опухолей во время операции. Они сравнили изменения в экспрессии генов между хирургическими образцами и исходными для обеих групп.

Профилирование экспрессии секвенирования РНК выявило, что потребление грецкого ореха значительно изменило экспрессию 456 идентифицированных генов, отвечающих за рак груди.

Между тем, анализ путей развития изобретений подтвердил активацию путей, которые способствуют апоптозу и клеточной адгезии, и ингибирование путей, которые помогают пролиферации и миграции клеток.