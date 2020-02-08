Кардиологи назвали признаки явного и скрытого сердечного приступа

По словам экспертов, признаки сердечного приступа могут варьироваться от человека к человеку и даже от одного случая к другому, пишет MedikForum. Выделяя общие симптомы, они назвали следующие явные изменения работы организма:

Боль или ощущение сдавливания, стеснения в груди, отдающее в руки, шею, челюсть или спину.

Тошнота, расстройство желудка, изжога, боль в животе.

Холодный пот.

Усталость.

Внезапное головокружение, спутанность сознания.

В свою очередь, кардиологи из Британского фонда сердца добавили к картине симптомов инфаркта не столь явные нарушения. Они рекомендуют обращать пристальное внимание на следующие явления:

Внезапно обостряющееся чувство тревоги, которое может быть похоже на приступ паники.

Усилившийся кашель или хрипы.

Также, говорят эксперты, важно знать признаки скрытого или «тихого» сердечного приступа. Они включают в себя:

Легкий дискомфорт в груди, руках или челюсти, который проходит после отдыха.

Быстро наступающую усталость.

Нарушения сна.

Изжогу.

Доктор Джеймс Харрисон, консультант-кардиолог в лондонском госпитале Бридж, отмечает, что люди часто переносят скрытые сердечные приступы, не подозревая этого. В такие моменты им кажется, что самочувствие ухудшилось из-за банального переутомления, недосыпа.