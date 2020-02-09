Врач рассказал о вреде популярного средства от простуды

Наиболее распространенные эфирные масла против простуды:

эвкалипт

мята

сосна

ель

тимьян

камфара

Ингредиенты эфирных масел всасываются через поднимающийся пар из воды для купания, дополнительно - через поры на коже. Их действие должно проявляться в организме позитивно, устранять симптомы простуды: разжижение слизи, облегчение кашля и болей в теле - это то, что рекламируют производители эфирных масел как средство от простуды.

Врачи это подтверждают?

«Это скорее неправда, - говорит Ханс-Михаэль Мюленфельд, семейный врач из Бремена, председатель института общей медицинской подготовки в Немецкой медицинской ассоциации (IHF).

Главная опасность - аллергические реакции. Эфирные масла проблематичны, нет научных доказательств их положительного влияния. Однако они могут привести к аллергическим реакциям внутри организма, и снаружи: проблемы с дыханием вплоть до приступа аллергической астмы при вдыхании поднимающегося пара. Ингредиенты эфирных масел могут раздражать кожу и приводить к экземе.

«Они усиливают аллергическую астму и нейродермит, следует усомниться в рекомендации эфирных масел в качестве домашнего средства», - осторожно говорит немецкий врач.