Вс, 9.02.2020
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Врач рассказал о вреде популярного средства от простуды

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Предполагается, что теплая ванна с эфирными маслами отгоняет простуду, позволяет легче дышать и ускоряет выздоровление. Но эфирные масла подходят не всем, более того, могут нанести вред здоровью. Немецкий врач рассказывает, как не стать жертвой домашнего самолечения, передает MedikForum.

Наиболее распространенные эфирные масла против простуды:

  • эвкалипт
  • мята
  • сосна
  • ель
  • тимьян
  • камфара

Ингредиенты эфирных масел всасываются через поднимающийся пар из воды для купания, дополнительно - через поры на коже. Их действие должно проявляться в организме позитивно, устранять симптомы простуды: разжижение слизи, облегчение кашля и болей в теле - это то, что рекламируют производители эфирных масел как средство от простуды.

Врачи это подтверждают? 

«Это скорее неправда, - говорит Ханс-Михаэль Мюленфельд, семейный врач из Бремена, председатель института общей медицинской подготовки в Немецкой медицинской ассоциации (IHF).

Главная опасность - аллергические реакции. Эфирные масла проблематичны, нет научных доказательств их положительного влияния. Однако они могут привести к аллергическим реакциям внутри организма, и снаружи: проблемы с дыханием вплоть до приступа аллергической астмы при вдыхании поднимающегося пара. Ингредиенты эфирных масел могут раздражать кожу и приводить к экземе.

«Они усиливают аллергическую астму и нейродермит, следует усомниться в рекомендации эфирных масел в качестве домашнего средства», - осторожно говорит немецкий врач.

Безопасным и безвредным домашним средством от инфекций, по мнению немецкого врача, является вдыхание пара с добавлением небольшого количества соли.

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