Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек

Как сообщает сегодня NEWSru со ссылкой на South Morning China Post, за сутки число жертв пневмонии в Китае увеличилось на 108: 103 смерти были зафиксированы в провинции Хубэй - эпицентре эпидемии коронавируса, еще пять - в других китайских провинциях. На сегодня от нового вируса в общей сложности скончались 1018 человек.

По последним данным, в Китае насчитывается 42638 подтвержденных случаев заболевания (за сутки - 2478 новых зараженных). На лечении находятся 37726 человек, из них 7333 в тяжелом состоянии. Более 3000 человек выздоровели.

Случаи заражения коронавирусом также выявлены в Австралии, Франции, Германии, Таиланде, ОАЭ, США, Великобритании и других странах. 31 января первые два случая были зафиксировали в России. После этого новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем.

По данным ученых из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, пик распространения вируса в мире придется на вторую половину февраля, когда число заболевших в одном Ухане достигнет 500 тысяч. Эти прогнозы были сделаны на основе данных о заболеваемости в провинции Хубэй. Ученые считают, что власти Китая сильно занижают цифры, когда говорят о 40 тысячах инфицированных. Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.