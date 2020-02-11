Стало известно, сколько человек умирает в год из-за загрязнения атмосферы

Кроме того, на данный момент ученые не установили насколько опасны определенные виды загрязнений для людей и домашних животных, пишет Ferra.

Об этом пишут журналисты издания BMJ, ссылаясь на результаты исследований ученых. "Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ", - заявляют исследователи.