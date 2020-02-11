Эпидемиолог: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом

В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%.

По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты, передает "Интерфакс".

"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты. "Допустим, меры Китая (по борьбе с эпидемией коронавируса - прим. ИФ) сработают, - продолжил он. - Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?"

Лян - один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 гг. он работал вместе с британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.