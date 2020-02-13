За последнюю неделю число заболевших гриппом выросло более чем на 30 процентов

За период с 3 по 9 февраля к врачам из-за ОРВИ обратились 3796 человек, число заболевших гриппом выросло за неделю на 32 процента. 52 процента пациентов с ОРВИ были детьми.

По сравнению с предыдущей неделей заметно — на 80 процентов — выросло число пациентов пожилого возраста, в возрастной группе 15-64 года заболеваемость выросла на 7,5 процента. В других возрастных группах заболеваемость удержалась на прежнем уровне.

По данным, зарегистрированным через систему мониторинга, интенсивность заболеваемости гриппом можно по-прежнему оценить как низкую, а географическую распространенность гриппа как обширную. Заболеваемость гриппом пока не достигла своего пика и продолжает расти.

Лабораторно подтверждены 205 вирусов гриппа, в том числе 160 вирусов гриппа A и 45 вирусов гриппа B. Субтипированы 7 вирусов гриппа A из них 6 относились к штамму A(H1N1)pdm2009, а один — к штамму A (H3).

Четверть остальных возбудителей ОРВИ составил респираторно-синцитиальный вирус.

Сейчас в Эстонии одновременно циркулируют три типа вируса гриппа: штаммы вируса гриппа A A(H1N1pdm 2009) и H3N2 и подтип вируса гриппа B Victoria. Преобладает штамм A(H1N1pdm2009).

По предварительным данным центра здоровья и благополучия, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 41 пациенту с вирусом гриппа.

Всего с начала сезона, по уточненным данным, госпитализированы 223 пациента, более половины из них — дети и подростки в возрасте до 19 лет.

Продолжает расти доля госпитализированных среди пожилых (на 29,3 процента) и среди взрослых (на 39,1 процента). Одной из причин может быть возникновение осложнений в результате работы во время болезни.

Лучшая защита от заболевания гриппом — вакцинация. Привиться от гриппа можно по-прежнему у семейного врача или в кабинете вакцинации. О вакцинации обязательно стоит подумать людям из групп риска, поскольку у них заболевание гриппом может проходить в очень тяжелой форме и даже приводить к смерти.

Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после прививки, ее влияние сохраняется до года, малышей можно вакцинировать начиная с шестого месяца жизни. В группы риска по гриппу входят прежде всего маленькие дети, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями пациенты, и те, кто по своей работе контактируют с большим количеством людей.

При заражении гриппом и гриппоподобными заболеваниями нужно вылечиться перед возвращением в школу или на работу, поскольку наряду с риском осложнений человек, переносящий грипп «на ногах», может также передать вирус группам риска, для которых это заболевание может оказаться смертельно опасным.

Обнаружив у себя даже отдельные симптомы заболевания (кашель, боль в горле или насморк), ни в коем случае нельзя посещать госпитализированных близких или семьи с маленькими детьми, хроническими больными и пожилыми.