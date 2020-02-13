Доступность лекарств ухудшилась и без аптечной реформы

В ноябре прошлого года жителям Таллинна пришлось побегать по аптекам в поисках банального метформина. Препарат, снижающий уровень сахара в крови, не является никаким суперсовременным средством, достать который считалось бы чудом. В одной аптеке было сказано, что метформин кончился и новый заказ еще не поступил. В другой заявили примерно то же самое, добавив, что диабетчиков теперь стало очень много.

В конце года родственникам раковых больных нужно было серьезно напрячься, чтобы найти обезболивающее «оксикодон», которое назначается на поздних стадиях и без которого, что понятно, пациент тоже не сможет.

Астматикам часто выписывают ингалятор «Серетид». Оригинальный препарат стоит больше 12 евро, но не так давно, наконец, появился аналог, который совсем не хуже, но стоит он всего три евро. Чтобы найти препарат нужно обежать минимум пять-шесть аптек. Причем, тут не спасет и наличие баз данных, в которых аптекари могут посмотреть наличие препарата в другой аптеке своей сети – не всему написанному в интернете можно верить!

Так, что происходит? Прежде на эту проблему внимания не обращали, поскольку она не возникала так часто и так глобально. Может быть, это аптеки так готовятся к реформе, а потому на всякий случай не пополняют свои запасы – вдруг закроют?

Как оказалось, аптеки тут ни при чем. И даже не в Эстонии: это нам объяснили представители всех крупных аптек, предложив отправить свои вопросы оптовикам. Член правления Magnum Medical – фирмы-оптового продавца лекарств – Тийна Лятти объяснила, что доступность лекарств набирает актуальность по всему миру и касается не только Эстонии: «Дыры в поставках по большей части возникают на производстве препаратов. Если, например, исходное вещество, нужное для производства какого-то лекарства, не достать в глобальном смысле, то жди проблемы. Из-за небольших размеров в Эстонии эта ситуация принимает еще большие масштабы. Также обладатели лицензий на продажу препаратов вообще прекратили продавать некоторые препараты, хотя в Регистре лекарств рядом с их названием поставлена отметка «проблемы с поставкой».

Проблемы с поставками В Эстонии лицензии на продажу лекарств выданы на 6613 препаратов. Постоянно продаются около 3000 лекарств, имеющих лицензию на продажу. В прошлом году обладатели лицензий на продажи сообщили Департаменту лекарств о трудностях поставок 284 препаратов. Источник: Департамент лекарств

Старший инспектор отдела инспектирования Департамента лекарств Марко Тийслер подтвердил, что проблемы с поставкой лекарств действительно возникают, как и ситуации, когда препарат есть лишь в части эстонских аптек: «Если аптеки не могут купить лекарство в оптовой продаже, поскольку его там нет, то речь идет о проблемах с поставкой лекарств. Причины чаще всего заключаются в производителях: например, увеличился спрос на лекарство и производитель не в состоянии производить больше, или сломалась производственная линия. В таких случаях лекарство не достать и в других странах».

Тийслер предложил выход, если лекарство как таковое в Эстонии есть, но его нет в доступных пациенту аптеках: «Если лекарства нет в какой-то аптеке Эстонии, а в большинстве аптек оно есть, то аптека может его заказать или у оптового продавца, или в какой-то другой аптеке».

Лятти добавила, что по всей Европе оптовые поставщики ищут ответ на вопрос, как решить проблему доступности лекарств: «Одного быстрого и конкретного рецепта нет ни у одной страны. А причина в том, повторю еще раз, что дыры в поставках чаще всего возникают из-за производителей лекарств».

Таким образом, во всем виноваты производители, которые просто не успевают производить такое количество лекарств, которое нужно пациентам всего мира. Ученые уже начали обращать внимание на то, что люди стали потреблять огромное количество препаратов, и объемы только увеличиваются, так что можно предположить, что проблема дефицита будет только усугубляться.