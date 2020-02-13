Ученые научились тестировать лекарства без опытов на животных

По планам специалистов, в будущем клетки животных могут быть заменены на электрошлифованные синтетические клеточные каркасы, которые отлично подходят для проведения экспериментов, подтверждающих или опровергающих самую популярную теорию лечения рака. Согласно ей ученые надеются нарушить рост раковых клеток путем изменения среды, в которой они находятся.