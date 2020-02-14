Министерство социальных дел приступает к анализу врачебной помощи и больничной сети

"Потребности населения в сфере здравоохранения меняются, ожидания людей и готовность заботиться о своем здоровье возросли. Кроме того, медицина развивается и предлагает новые возможности. Система здравоохранения должна соответствовать этим изменениям. В течение двух лет Министерство социальных дел в сотрудничестве с Европейской комиссией проанализирует потребности населения в разных регионах и функционирование нынешней больничной сети, а затем, опираясь на результаты анализа, вместе с группами интересов мы разработаем сфокусированную на потребностях людей программу больничной сети на период до 2040 года", – сообщил руководитель отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Агрис Коппель.