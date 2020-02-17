Стоматолог рассказывал, как заметить коварное и опасное воспаление корня зуба

Нет причин бояться рентгена

На лечение корней много своих пациентов отправляют ортодонты, которые обнаруживают воспаление корней на панорамном снимке, сделанном перед установкой брекетов. «Часто мы диагностируем хроническое воспаление корней и тогда, когда человек не ходит регулярно к стоматологу на проверку. Каждого нового пациента мы направляем на панорамный снимок зубов, который дает хороший обзор, и при необходимости делаем также небольшие рентгеновские снимки, - рассказывает Коломиец. - Пациенты часто спрашивают, для чего нужно делать рентгеновские снимки – вот для этого и нужно!»

Таким образом, было бы идеально ходить один или два раза в год в такую зубную клинику, где можно сделать рентген, и где проверяются и такие возможные проблемы, которые с виду незаметны. В клинике Unimed используются микроскопы, с помощью которых можно в несколько десятков раз увеличить изображение системы зубных каналов. Благодаря этому лечение осуществляется точнее, и прогноз лечения лучше.

Пациенты также часто спрашивают и о том, опасно ли рентгеновское излучение. «Нет, радиации точно не стоит бояться, - успокаивает доктор Коломиец. - Дозы излучения очень маленькие. От одного рентгена его получают столько же мало, сколько от двух съеденных маленьких бананов. При панорамном снимке, его немного больше, но, как правило, такой снимок не делают чаще, чем раз в два года».

Для процедуры открытия корневых каналов нужно запастись временем, это может занять до двух часов. «При необходимости мы делаем обезболивание, затем удаляем из этого зуба все пломбы и смотрим, нет ли там трещин. Если можно сохранить свой зуб, то мы можем его нарастить. Тогда мы приступаем к лечению корней: промываем и дезинфицируем все корневые каналы. Если это возможно, то во время этого же визита мы можем и закрыть каналы. Если работы больше, то нужно будет прийти на повторный визит. И если речь идет об обширном воспалении, то для этого в нашем коллективе есть хирург», - объясняет специалист.