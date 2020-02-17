Стоматолог рассказывал, как заметить коварное и опасное воспаление корня зуба

Воспаление корня зуба может быть и тогда, когда ничего не болит. Две трети населения Эстонии в течение жизни страдали воспалением корня зуба, которое часто протекает без симптомов, или если даже симптомы есть, то люди думают, что они вызваны каким-либо другим заболеванием. Последствия не вылеченного воспаления корня зуба могут стать очень заметны.
Воспаление корней вызывают бактерии, которые в случае незалеченной дырке в зубе повреждают зубной нерв. «А именно микробы, через дырки в зубах, пробираются по каналам к самым верхушкам корней. Вследствие этого в зубе прерывается кровообращение, и он, так сказать, умирает», - говорит стоматолог Unimed Алиса Коломиец.
«Лечение корней необходимо, когда инфекция уже слишком глубоко добралась до зубного нерва, вызывая сильную боль. Зуб с воспаленным корнем может быть разрушенным, запломбированным или уже получавшим ранее лечение корней», - добавляет она.
Речь идет о коварном заболевании, которое может стать хроническим, а также быть причиной многих опасных заболеваний, в том числе причиной воспаления гайморовых пазух. Доктор Коломиец вспоминает одного своего пациента, который перенес несколько операций, в ходе которых в гайморовых пазухах были удалены большие кисты: «После этого ситуация не стала лучше. Когда он обратился ко мне, выяснилось, что оказывается, дело было в воспалении верхних зубов, после лечения которых решилась и проблема с гайморовыми пазухами».
Обращайте внимание на симптомы
Лечением корней нужно обязательно заниматься для того, чтобы предотвратить распространение воспаления на челюсть и возникновение осложнений, опасных для жизни. От зуба, например, может начаться воспаление сердечной мышцы.
«Если болезнь не обнаружить вовремя, может возникнуть опасность, что гной заблокирует дыхательные пути, - добавляет доктор Коломиец. - Потому что когда гной накапливается в челюстной кости, то воспаление распространяется на зону у основания языка и на лицо. Только недавно мы начали лечение корней пациенту, у которого обширный воспалительный процесс под шестью коронками зубов. Воспаление, вероятно, началось от глубокого кариеса. История пациента началась тогда, когда в отделении экстренной медицины ему вскрыли большой воспалительный процесс в челюсти и посоветовали обратиться к стоматологу. Мужчина забыл про это и пришел только через два года, когда инфекция в корнях снова загноилась».
В то же время уже ставшее хроническим воспаление корней может протекать без симптомов так, что человек сам не будет ничего подозревать. Но некоторые симптомы все-таки имеются. «Один мой пациент, поднимая на тренировке штангу, почувствовал ноющую боль в челюсти, так он понял, что нужно пойти на проверку. Вторая пациентка стала подозревать воспаление тогда, когда, нанося крем на лицо, испытала в зоне верхней челюсти странное и некомфортное ощущение, именно там у нее и оказалось обширное воспаление корней, - говорит доктор Коломиец. - На проверку нужно приходить и тогда, когда во время жевания пищи один зуб кажется чувствительнее других, или если во время прогулки от ветра зуб начинает ныть».
Иногда используется и такой метод, когда чувствительность проверяют легко постукивая ложкой по зубам, но, по словам доктора Коломиец, это не дает гарантий, что больной зуб среагирует.
Нет причин бояться рентгена
На лечение корней много своих пациентов отправляют ортодонты, которые обнаруживают воспаление корней на панорамном снимке, сделанном перед установкой брекетов. «Часто мы диагностируем хроническое воспаление корней и тогда, когда человек не ходит регулярно к стоматологу на проверку. Каждого нового пациента мы направляем на панорамный снимок зубов, который дает хороший обзор, и при необходимости делаем также небольшие рентгеновские снимки, - рассказывает Коломиец. - Пациенты часто спрашивают, для чего нужно делать рентгеновские снимки – вот для этого и нужно!»
Таким образом, было бы идеально ходить один или два раза в год в такую зубную клинику, где можно сделать рентген, и где проверяются и такие возможные проблемы, которые с виду незаметны. В клинике Unimed используются микроскопы, с помощью которых можно в несколько десятков раз увеличить изображение системы зубных каналов. Благодаря этому лечение осуществляется точнее, и прогноз лечения лучше.
Пациенты также часто спрашивают и о том, опасно ли рентгеновское излучение. «Нет, радиации точно не стоит бояться, - успокаивает доктор Коломиец. - Дозы излучения очень маленькие. От одного рентгена его получают столько же мало, сколько от двух съеденных маленьких бананов. При панорамном снимке, его немного больше, но, как правило, такой снимок не делают чаще, чем раз в два года».
Для процедуры открытия корневых каналов нужно запастись временем, это может занять до двух часов. «При необходимости мы делаем обезболивание, затем удаляем из этого зуба все пломбы и смотрим, нет ли там трещин. Если можно сохранить свой зуб, то мы можем его нарастить. Тогда мы приступаем к лечению корней: промываем и дезинфицируем все корневые каналы. Если это возможно, то во время этого же визита мы можем и закрыть каналы. Если работы больше, то нужно будет прийти на повторный визит. И если речь идет об обширном воспалении, то для этого в нашем коллективе есть хирург», - объясняет специалист.
Лечение корней, как правило, проводится за один-три визита, и после этого нужно регулярно ходить на проверку к стоматологу, чтобы убедиться, что лечение воспаления корней подействовало. Восстановление обширного очага воспаления корней может занять даже несколько лет, и очаги воспаления могут быть видны на рентгене еще четыре года. «Если, например, изменение у корней размером в один сантиметр за два года уменьшилось на полсантиметра, и других тревожных показателей нет, то мы считаем это фазой выздоровления», - заключает доктор Коломиец.