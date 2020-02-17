В листьях растения, которое считается полезным, превышен уровень канцерогенов

В последние годы спрос на руколу стабильно растет во многих странах мира, так как эта ароматная зелень называется одной из основ здорового питания. Британское Агентство по пищевым стандартам выявило в 10% листьях руколы, выращиваемых на территории Туманного Альбиона, превышение максимально допустимой дозы нитратов. С некоторых пор показатели нитратов в зеленых листовых овощах строго регулируются, так как доказана связь этих химических веществ с раком, как пишет The Daily Mail.

Рукола насыщена витаминами С, К и А. Ее выраженный перечный привкус делает данную зелень весьма популярным компонентом для здоровых салатов. И вот теперь выясняется, что хотя в других зеленых листовых овощах стойко снижаются показатели нитратов, в руколе они, напротив, растут. А значит, при ее выращивании более активно используются искусственные удобрения. Это особенно часто практикуется в больших тепличных хозяйствах в зимнее время. При низких концентрациях нитраты полезны (они даже снижают артериальное давление), но по данным веществам установлены лимиты со стороны Всемирной организации здравоохранения.