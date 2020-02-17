В листьях растения, которое считается полезным, превышен уровень канцерогенов

Салат из руколы с некоторых пор стал непременным компонентом здорового питания. Однако эксперты выявили в этих зеленых листьях превышение безопасной концентрации канцерогенных нитратов, передает MedikForum.
В последние годы спрос на руколу стабильно растет во многих странах мира, так как эта ароматная зелень называется одной из основ здорового питания. Британское Агентство по пищевым стандартам выявило в 10% листьях руколы, выращиваемых на территории Туманного Альбиона, превышение максимально допустимой дозы нитратов. С некоторых пор показатели нитратов в зеленых листовых овощах строго регулируются, так как доказана связь этих химических веществ с раком, как пишет The Daily Mail.
Рукола насыщена витаминами С, К и А. Ее выраженный перечный привкус делает данную зелень весьма популярным компонентом для здоровых салатов. И вот теперь выясняется, что хотя в других зеленых листовых овощах стойко снижаются показатели нитратов, в руколе они, напротив, растут. А значит, при ее выращивании более активно используются искусственные удобрения. Это особенно часто практикуется в больших тепличных хозяйствах в зимнее время. При низких концентрациях нитраты полезны (они даже снижают артериальное давление), но по данным веществам установлены лимиты со стороны Всемирной организации здравоохранения.
Исследование показало, что рукола "гипераккумулирует" нитраты из почвы, а данные вещества особенно опасны в плане риск развития опухолей пищеварительной системы. Свои выводы эксперты сделали на основе анализа более 1 000 образцов зеленых листовых овощей и салата-латука. Превышение безопасных показателей нитратов было выявлено в 4,76% импортных образцах руколы и в 9,21% выращенных в Великобритании.