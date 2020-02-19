Названы пять симптомов, которые не кажутся опасными, но требуют обращения к врачу

«Любой симптом, возникающий внезапно, означает, что вы должны обратить на него пристальное внимание. Также это касается признаков, проявляющихся длительное время. Обязательно обратитесь к врачу, если вы испытываете любой из следующих симптомов. Они могут ничего не значить, но лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть», - заявил американский терапевт, доктор медицинских наук Нейт Фавини.

Головная боль. Если она возникает резко и очень сильна, или становится таковой за короткое время, - это может быть очень опасно. Данным симптомом проявляют себя кровотечения мозга, инсульт.

Особенно внимательными к головной боли должны быть люди 50 лет и старше. Если она начинает ощущаться по-новому (например, более интенсивно, продолжительно), следует посетить врача-невролога и обследоваться.

Потеря слуха. Чаще всего ее вызывают серные пробки, попадание в уши воды. Почему данный симптом может быть опасным?

«Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины - опухоль слухового нерва, рассеянный склероз, инсульт», - сообщил доктор Фавини.

Вздутие живота. Данный симптом тоже не кажется опасным, но игнорировать его нельзя.

«Если вздутие сопровождается тошнотой, диареей, необычайно быстро возникающим чувством сытости, обратитесь к врачу, потому что эти признаки могу указывать на рак», - посоветовал эксперт.

Головокружение. Часто оно действительно безобидно, вызывается нехваткой свежего воздуха, усталостью, недостаточным потреблением жидкости.

«Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону, - потенциально опасный симптом, связанный с неврологической причиной. Врач должен выяснить, указывает ли он на инсульт», - пояснил специалист.

Изменения мочеиспускания. Неконтролируемое, самопроизвольное, или, наоборот, прекратившееся, оно требует обращения к врачам.