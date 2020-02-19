Названы пять симптомов, которые не кажутся опасными, но требуют обращения к врачу

Некоторые симптомы не кажутся опасными, поскольку часто сопровождают нарушения, не представляющие серьезной угрозы здоровью. Медиками были названы безобидные на первый взгляд симптомы этого ряда, которые требуют обязательной консультации с врачом, передает MedikForum.
Головная боль. Если она возникает резко и очень сильна, или становится таковой за короткое время, - это может быть очень опасно. Данным симптомом проявляют себя кровотечения мозга, инсульт.
Особенно внимательными к головной боли должны быть люди 50 лет и старше. Если она начинает ощущаться по-новому (например, более интенсивно, продолжительно), следует посетить врача-невролога и обследоваться.
Потеря слуха. Чаще всего ее вызывают серные пробки, попадание в уши воды. Почему данный симптом может быть опасным?
Вздутие живота. Данный симптом тоже не кажется опасным, но игнорировать его нельзя.
Головокружение. Часто оно действительно безобидно, вызывается нехваткой свежего воздуха, усталостью, недостаточным потреблением жидкости.
Изменения мочеиспускания. Неконтролируемое, самопроизвольное, или, наоборот, прекратившееся, оно требует обращения к врачам.