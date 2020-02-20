Ученые: белые ночи и освещенность мегаполисов ускоряют старение

"Изучение проводилось на различных лабораторных животных, например, белых крысах. В результате исследования ученым удалось показать, что при световом десинхронозе (нарушении суточного биоритма) продолжительность жизни сокращается", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают ученые, продолжительность жизни в условиях чрезмерной освещенности можно увеличить, соблюдая режим темноты в условиях "субъективной ночи" (время примерно с 20.00 до 22.00, когда в организме начинает вырабатываться гормон мелатонин, и человеку хочется спать). Ученые подчеркивают, что спать необходимо в темноте.