Симптомы рака кишечника: ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

В подавляющем большинстве случаев рак кишечника настигает людей старше 50 лет. В то же время ежегодно диагностируются тысячи случаев заболевания у людей значительно более молодых.

«Рак кишечника может поражать любого человека любого возраста, Зная о симптомах, в особенности, ранних сигналах заболевания, вы можете спасти жизнь», - подчеркивают специалисты.

Они назвали пять характерных признаков развития опухоли в кишечнике:

кровотечение из заднего прохода или появление крови в моче;

изменение туалетных привычек - например, более частые позывы к дефекации;

боль или ощущение комка в животе;

очень сильная усталость;

похудение.

«Опухоли в кишечнике обычно кровоточат, что может вызвать дефицит эритроцитов, анемию. При этом могут наблюдаться одышка, упадок обычной энергии, сил», - добавили специалисты.

Также эксперты указали на другие ранние сигналы, которые нельзя игнорировать:

спазмы, схваткообразные боли в животе,

чувство раздутости

сменяющие диарею запоры, неспособность выпустить газы,

возникающее в животе ощущение напряжения, как перед началом дефекации, - после посещения туалета.