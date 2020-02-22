Симптомы рака кишечника: ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

Многие симптомы рака кишечника схожи с проявлениями менее серьезных заболеваний, - поэтому врачи призывают не игнорировать их. В издании the Sun они назвали ранние сигналы коварного онкологического заболевания, передает MedikForum.
В подавляющем большинстве случаев рак кишечника настигает людей старше 50 лет. В то же время ежегодно диагностируются тысячи случаев заболевания у людей значительно более молодых.
«Рак кишечника может поражать любого человека любого возраста, Зная о симптомах, в особенности, ранних сигналах заболевания, вы можете спасти жизнь», - подчеркивают специалисты.
Они назвали пять характерных признаков развития опухоли в кишечнике:
- кровотечение из заднего прохода или появление крови в моче;
- изменение туалетных привычек - например, более частые позывы к дефекации;
- боль или ощущение комка в животе;
- очень сильная усталость;
- похудение.
«Опухоли в кишечнике обычно кровоточат, что может вызвать дефицит эритроцитов, анемию. При этом могут наблюдаться одышка, упадок обычной энергии, сил», - добавили специалисты.
Также эксперты указали на другие ранние сигналы, которые нельзя игнорировать:
- спазмы, схваткообразные боли в животе,
- чувство раздутости
- сменяющие диарею запоры, неспособность выпустить газы,
- возникающее в животе ощущение напряжения, как перед началом дефекации, - после посещения туалета.
«Если вы заметили какие-либо изменения в работе пищеварительного тракта, не смущайтесь и не игнорируйте их, - обязательно обращайтесь к врачу. Поверьте, медиков проблемами кишечника не удивить», - подсказали специалисты.