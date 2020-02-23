Назван продукт, который продлевает жизнь

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты открывают потенциальный новый способ влияния диеты на болезни, связанные со старением. Ключ - оливковое масло, передает MedikForum.
Оливковое масло в средиземноморской диете может служить ключом к увеличению продолжительности жизни и уменьшению связанных со старением заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале Molecular Cell.
Красное вино или оливковое масло?
Ранние исследования показали, что красное вино - основной фактор пользы для здоровья рациона средиземноморья, поскольку оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующие определенный путь в клетках, увеличивающий продолжительность жизни. Последние работы предполагает, что жир в оливковом масле на самом деле активирует этот путь.
Одного масла недостаточно
Употребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с ограничением потребления калорий и физическими упражнениями, эффект от оливкового масла наиболее выражен.
Красное вино или оливковое масло?
Ранние исследования показали, что красное вино - основной фактор пользы для здоровья рациона средиземноморья, поскольку оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующие определенный путь в клетках, увеличивающий продолжительность жизни. Последние работы предполагает, что жир в оливковом масле на самом деле активирует этот путь.
Одного масла недостаточно
Употребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с ограничением потребления калорий и физическими упражнениями, эффект от оливкового масла наиболее выражен.