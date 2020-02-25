Надо ли отменять поездку из-за коронавируса? Десять советов правильного поведения

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса. Как и другие респираторные заболевания, новая коронавирусная инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок. Наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр. Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе. Рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на рекомендации при обычном сезонном гриппе: применяйте обычные профилактические меры, в частности, при чихании и кашле закрывайте нос и рот локтем или используйте одноразовый носовой платок, сохраняйте руки в чистоте и обрабатывайте пищу в соответствии с обычными правилами гигиены.