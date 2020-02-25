В Эстонии проведены четыре теста на коронавирус

«В общей сложности было проведено четыре теста», - сказал Postimees пресс-секретарь департамента Симмо Саар. «Первой прошла тест 26-летняя женщина, которая вернулась из Гонконга в начале февраля. Другой тестируемой была женщина средних лет, вернувшаяся из Европы, у которой был диагностирован грипп A», - сказал он, добавив, что двое других также были вернувшиеся из поездки граждане Эстонии.

Человека нельзя проверять на наличие вируса COVID-19 во время инкубационного периода, так как результаты лабораторных исследований, вероятно, будут отрицательными. «Поэтому человека проверяют на основании решения медицинского работника, если у него есть симптомы заболевания, и есть основания подозревать, что человек соприкасался с заболеванием», - объяснил Саар принцип тестирования.

«В настоящее время мы рассматриваем Китай и регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт как регионы риска», - сказал Саар. Департамент здоровья рекомендует, чтобы люди, посетившие зоны риска, следили за своим здоровьем в течение 14 дней.