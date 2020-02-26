Пиво. ФОТО: simone piccoli / PantherMedia / simone piccoli

Американские врачи в штате Пенсильвания обнаружили неизвестное ранее заболевание, которое фактически превратило мочевой пузырь пациентки в микропивоварню, производящую этиловый спирт.

Уникальное открытие, описанное во вторник в журнале Annals of Internal Medicine, было сделано почти случайно. 61-летнюю женщину готовили к операции по трансплантации печени в клинике Питтсбургского университета: она страдала от тяжелого цирроза и запущенного диабета второго типа.

Оба эти заболевания нередко встречаются у людей, злоупотребляющих алкоголем, поэтому доктора совершенно не удивлялись тому, что анализы мочи пациентки регулярно дают положительный результат на содержание этанола - хотя сама женщина уверяла медиков, что практически не пьет.

«Поначалу наши контакты [с пациенткой] проходили одинаково: все врачи приходили к выводу, что она скрывает болезненное пристрастие к алкоголю», - пишут авторы работы .

Несколько раз по результатам анализов ей советовали пройти курс лечения от алкоголизма, но больная продолжала настаивать, что накануне даже не притрагивалась к спиртному.

Один из сотрудников клиники обратил внимание на то, что, несмотря на высокий уровень содержания спирта в моче, больная совершенно не выглядит пьяной. Он решил провести более подробное исследование и к своему огромному удивлению не обнаружил в сданных анализах ни этилглюкуронида, ни этилсульфата - обычных продуктов распада спирта. При этом содержание самого спирта оставалось высоким.

Анализ крови на алкоголь также дал отрицательный результат: женщина говорила правду.

Сам себе... пивзавод?

В результате дальнейших исследований выяснилось, что в мочевом пузыре пациентки находится целый рассадник Candida glabrata - одноклеточного грибка, близкого родственника пивных дрожжей. Он часто встречается в микрофлоре здоровых людей, но в значительно меньших количествах.

Женщине назначили лечение, однако избавиться от инфекции не удалось - в значительной степени из-за запущенного диабета и ослабленной иммунной системы.

Медики поместили взятые у женщины образцы грибка в питательную среду и убедились, что он действительно расщепляет молекулы глюкозы с образованием этилового спирта.

Для производства любого алкоголя достаточно наличия сахара, воды, дрожжей (или другого ферментирующего агента) и отсутствия кислорода. В таких условиях начинается процесс брожения: сахар превращается в этиловый спирт с выделением углекислого газа.

Из-за диабета организм женщины не справлялся с уровнем сахара в крови, в результате чего значительное количество глюкозы попадало в мочу. А в отсутствие кислорода расплодившийся в организме грибок немедленно запускал процесс брожения, фактически превращая мочевой пузырь пациентки в пивоварню.

Невиданное доселе заболевание так и назвали - «аутопивоварный синдром мочевой системы» (urinary auto-brewery syndrome) или «синдром ферментации в мочевом пузыре».

Это первый известный случай такого заболевания, однако несколько раз медикам уже встречались похожие симптомы, когда непроизвольный процесс брожения начинался в органах пищеварительной системы.