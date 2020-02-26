Как правильно использовать дезинфицирующее средство для рук

Считается, что дезинфицирующие средства для рук убивают вирусы и бактерии, которые потенциально могут вызвать заболевание. Но это работает, если вы используете средства гигиены правильно. Хенрик Габриэль, биолог и научный руководитель Гамбургского института гигиены и микробиологии Brill und Partner объясняет, как оптимально дезинфицировать руки, передает MedikForum.
При использовании дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе правильное количество играет решающую роль. Только там, где вы наносили гель, он может работать.
Читайте инструкцию по применению дезинфицирующего средства для рук
Дозировка и время воздействия могут варьироваться в зависимости от производителя. Стоит посмотреть инструкцию по применению. Обычно там говорится, как именно вы должны использовать продукт.
Спиртосодержащие гели приносят пользу не всем. Научные исследования показывают, что хотя дезинфекция рук является необходимостью для врачей, вы можете эффективно мыть руки в закрытом помещении обычным мылом. Если вы плохо распределяете мыло и держите руки под струей воды ненадолго, вы не защищаете себя от инфекций.
Для этого достаточно pH-нейтрального мыла. Избегайте специальных мыл с добавками, ингибирующими бактерии (активный ингредиент триклозан - считается, что он способствует устойчивости к антибиотикам).