Как правильно использовать дезинфицирующее средство для рук

При использовании дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе правильное количество играет решающую роль. Только там, где вы наносили гель, он может работать.

«Если между руками слишком мало продукта, он испаряется слишком быстро, и рука дезинфицируется лишь частично. Всем дезинфицирующим средствам необходимо время для уничтожения патогенных микроорганизмов», - говорит Габриэль.

Читайте инструкцию по применению дезинфицирующего средства для рук

Дозировка и время воздействия могут варьироваться в зависимости от производителя. Стоит посмотреть инструкцию по применению. Обычно там говорится, как именно вы должны использовать продукт.

Спиртосодержащие гели приносят пользу не всем. Научные исследования показывают, что хотя дезинфекция рук является необходимостью для врачей, вы можете эффективно мыть руки в закрытом помещении обычным мылом. Если вы плохо распределяете мыло и держите руки под струей воды ненадолго, вы не защищаете себя от инфекций.

«Мыло должно находится на руках минимум 30 секунд - тщательно вымыть и высушить. Бактерии лучше размножаются на влажной коже», - рекомендует эксперт по гигиене.