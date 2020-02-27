Приезжающие из-за границы в Эстонию могут взять больничный и без симптомов коронавируса

Департамент здоровья советует людям, прибывшим из Китая и Северной Италии, – Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи и Пьемонта – следить за своим здоровьем в течение 14 дней и по возможности две недели работать или учиться на дому.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал сегодня, что период карантина должны учесть как работники, так и работодатели. «Следует связаться с семейным врачом, в некоторых случаях возможно взять больничный даже без симптомов», – уверяет министр Кийк.

В Больничной кассе подтвердили, что в случае заболевания или подозрения на заболевание, нужно связаться со своим Центром семейной медицины. Не стоит идти сразу в медучреждение, прежде всего, нужно связаться с семейным врачом или медсестрой по телефону.

Семейный врач может по рекомендации Департамента здоровья открыть больничный лист, если он считает необходимым лечение на дому, то есть если человек контактировал с заболевшим или у него проявились первые симптомы. Также врач может открыть больничный, чтобы человек мог остаться дома с ребенком.