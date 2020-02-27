Избегайте рукопожатий, носите перчатки: шесть способов защиты от коронавируса

Специалистам известно, что заражение коронавирусом происходит при близком контакте с инфицированным. В общественном транспорте, к примеру, заразиться можно от человека, сидящего на соседнем кресле, пишет Yle.

Предлагаем вам шесть советов, которые помогут защититься от коронавируса.

1. Часто и хорошо мойте руки мылом

Всегда мойте руки, когда приходите с улицы, перед приготовлением еды, после туалета, после кашля или после чихания и если дотрагивались до предметов, которых ранее касался инфицированный.

2. Кашляйте и чихайте правильно

Используйте одноразовые салфетки и после использования сразу выбрасывайте. Не кашляйте и не чихайте в ладони, лучше в рукав, если нет салфетки.

3. Не трогайте свое лицо

Как можно реже дотрагивайтесь до своего лица. Инфекция распространяется именно тогда, когда сначала человек касается руками инфицированной поверхности, а затем подносит руки к лицу. Люди довольно часто касаются своего лица, не замечая этого.

4. Носите перчатки в общественных местах и транспорте

Риск заражения можно понизить, если как можно реже прикасаться к поверхностям, которых часто касаются другие люди. Например, открывать двери или пользоваться кранами в общественных туалетах можно через салфетку.

В общественном транспорте лучше носить перчатки, чтобы не получить инфекцию, к примеру, через поручни.

5. Избегайте рукопожатий.

При встрече можно кивнуть головой или же прикоснуться локтями - не жмите друг другу руки.

6. Запасайтесь товарами первой необходимости на случай карантина

Несмотря на все меры предосторожности, от болезни никто не застрахован. Попавшему в карантин будет легче, если запас продуктов и товаров первой необходимости будет достаточным: консервы, сухой паек, медикаменты и др.

Если у вас появились подозрения на коронавирус, лучше всего позвонить в ближайшую больницу или поликлинику, где дадут необходимые инструкции для получения дальнейшей помощи.