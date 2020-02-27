Избегайте рукопожатий, носите перчатки: шесть способов защиты от коронавируса

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем на близком расстоянии. С момента заражения до появления первых симптомов болезни проходит около пяти суток.
Специалистам известно, что заражение коронавирусом происходит при близком контакте с инфицированным. В общественном транспорте, к примеру, заразиться можно от человека, сидящего на соседнем кресле, пишет Yle.
Предлагаем вам шесть советов, которые помогут защититься от коронавируса.
1. Часто и хорошо мойте руки мылом
Всегда мойте руки, когда приходите с улицы, перед приготовлением еды, после туалета, после кашля или после чихания и если дотрагивались до предметов, которых ранее касался инфицированный.
2. Кашляйте и чихайте правильно
Используйте одноразовые салфетки и после использования сразу выбрасывайте. Не кашляйте и не чихайте в ладони, лучше в рукав, если нет салфетки.
3. Не трогайте свое лицо
Как можно реже дотрагивайтесь до своего лица. Инфекция распространяется именно тогда, когда сначала человек касается руками инфицированной поверхности, а затем подносит руки к лицу. Люди довольно часто касаются своего лица, не замечая этого.
4. Носите перчатки в общественных местах и транспорте
Риск заражения можно понизить, если как можно реже прикасаться к поверхностям, которых часто касаются другие люди. Например, открывать двери или пользоваться кранами в общественных туалетах можно через салфетку.
В общественном транспорте лучше носить перчатки, чтобы не получить инфекцию, к примеру, через поручни.
5. Избегайте рукопожатий.
При встрече можно кивнуть головой или же прикоснуться локтями - не жмите друг другу руки.
6. Запасайтесь товарами первой необходимости на случай карантина
Несмотря на все меры предосторожности, от болезни никто не застрахован. Попавшему в карантин будет легче, если запас продуктов и товаров первой необходимости будет достаточным: консервы, сухой паек, медикаменты и др.
Если у вас появились подозрения на коронавирус, лучше всего позвонить в ближайшую больницу или поликлинику, где дадут необходимые инструкции для получения дальнейшей помощи.
Напомним, что в четверг в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Узнавший о том, что один из его родственников заболел коронавирусом иранец, почувствовав боль в горле, сам позвонил по номеру 112 и был доставлен в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.