Чт, 27.02.2020
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  • Стало известно, как лечат первого в Эстонии пациента с коронавирусом

Стало известно, как лечат первого в Эстонии пациента с коронавирусом

Изолятор в инфекционном отделении Западно-Таллиннской центральной больницы.

ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/Scanpix

Сегодня в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом — пациент, прибывший из Ирана, получает в Западно-Таллиннской центральной больнице симптоматическое лечение, пишет Postimees.

«Поскольку для коронавируса нет специфического лечения, пациент получает симптоматическое и поддерживающее лечение — это значит, что в соответствии с необходимостью его симптомы смягчаются. Пациент изолирован и находится отдельно от других пациентов», - говорит специалист по коммуникациям Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.

Постоянно проживающий в Эстонии иранец, почувствовавший боль в горле и сам вызвавший скорую помощь, по возрасту не входит в группу риска.

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