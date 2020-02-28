Чеснок спасет нас? Мой кот заразен? Нужна ли маска? Отвечаем на вопросы про коронавирус

Латвийские компетентные органы не раз заявляли о том, что Латвия готова к возможному распространению нового коронавируса Covid-19. Сначала больницы смогут принять сто пациентов. Если число больных будет больше - произойдет реорганизация работы больниц - к примеру, приемных отделений.

Несмотря на то, что на данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, необходимо соблюдать правила гигиены, внимательно следить за состоянием своего здоровья и по возможности отказаться от поездок в страны, в которых есть риск заражения коронавирусом. Это Китай, Южная Корея, Иран, а также регионы Италии - Ломбардия и Венето.

Латвия пока не планирует следовать примеру Литвы, где в связи с угрозой распространения коронавируса объявлена чрезвычайная ситуация.

Галерея: Восточная клиническая университетская больница готова к коронавирусу