Эстонский врач: 97 процентов заразившихся коронавирусом выживают

Кенк не смогла ответит на вопрос, заразятся ли коронавирусом те люди, которые ехали из Риги в Таллинн с носителем этого заболевания. О вирусе известно, что он распространяется при тесном контакте (на расстоянии до метра) в течение 15 минут, а также при касании поверхностей, загрязненных вирусом, например, при чихе. В настоящий момент не известно, передается коронавирус воздушно-капельным путем или нет. Доктор отметила, что пассажиры, оказавшиеся в одном автобусе с зараженным человеком, ближайшие две недели должны следить за своим здоровьем и при необходимости обратиться ко врачу.