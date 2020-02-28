Эстонский врач: 97 процентов заразившихся коронавирусом выживают

Врач-инфекционист Пярнуской больницы Кади Кенк заявила в радиопередаче Aktuaalne Pärnumaal, что и хотя коронавирус до конца не изучен, статистика показывает, что для большинства людей это заболевание не становится фатальным.
«Смертность составляет 3,5 процента, соответственно, 97 процентов людей выздоравливают», - сказала Кенк и добавила, что у 80 процентов заразившихся заболевание протекает легко, у 12-13 процентов тяжело и требует интенсивной терапии.
Врач сравнила количество смертей от гриппа и коронавируса в мире: грипп в этом сезоне убил 75 000 человек, а коронавирус — 3000: «Разница ощутима».
Кенк не смогла ответит на вопрос, заразятся ли коронавирусом те люди, которые ехали из Риги в Таллинн с носителем этого заболевания. О вирусе известно, что он распространяется при тесном контакте (на расстоянии до метра) в течение 15 минут, а также при касании поверхностей, загрязненных вирусом, например, при чихе. В настоящий момент не известно, передается коронавирус воздушно-капельным путем или нет. Доктор отметила, что пассажиры, оказавшиеся в одном автобусе с зараженным человеком, ближайшие две недели должны следить за своим здоровьем и при необходимости обратиться ко врачу.
Aktuaalne Pärnumaal — это совместная передача Tre Raadio и Pärnu Postimees, которая выходит в эфир каждую пятницу в 11:30.