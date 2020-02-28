Так под микроскопом выглядит коронавирус 2019-nCoV. ФОТО: Cdc/Cdc/ZUMAPRESS.com

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что борьба с распространением коронавируса вошла в решающую стадию. Недостаток подготовки может стать фатальным для любой страны, но сегодня ясно, что если принимать правильные меры, то распространение вируса вполне можно сдержать.

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая. По состоянию на 27 февраля, вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 000 случаев заболевания, большая часть которых приходится на материковый Китай. Как накануне заявила Всемирная организация здравоохранения, в других странах вирус распространяется быстрее, чем в самом Китае.

Число заболевших в Италии за последние сутки выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека. Власти Саудовской Аравии в качестве предосторожности временно запретили паломникам въезд в страну.

Всего в мире умерли от заболевания 2 808 человека.

Что происходит в Италии и виноваты ли больницы?

Больше всего заболевших - в северных индустриальных районах Италии, в том числе в Ломбардии со столицей в Милане. На втором месте по количеству выявленных случаев - Венеция и окружающий этот город район.

За последние сутки число заболевших в Италии выросло более чем на треть: вечером во вторник сообщалось о 323 носителях вируса. 14 человек умерли, трое выздоровели.

Представители правительства заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания. По всей стране закрываются школы, университеты и кинотеатры, отменено несколько публичных мероприятий.

На карантин закрыты несколько городов с общим населением в 55 000 человек. Многие опасаются, что вспышка коронавируса может привести к рецессии итальянской экономики.

Прокуратура Италии начала проверку больниц Ломбардии. Ранее в СМИ появились сообщения, что одна из больниц затянула с проверкой больного, который оказался "суперраспространителем". Так называют больных, способных передавать вирус большему количеству людей, чем все остальные.

Премьер-министр Джузеппе Конте после этого раскритиковал одну из больниц, обвинив ее персонал в халатности. О какой больнице идет речь, он не уточнил.

Более 150 случаев заражения в ломбардском городе Кодоньо связывают с 38-летним мужчиной, которого в прессе называют Маттиа. Мужчина был госпитализирован в Кодоньо, но перед этим заразил свою беременную жену, друга, троих пожилых посетителей бара, а также пробежал полумарафон и поиграл в футбол.

По официальной версии, Маттиа заразился от некоего хозяина корабля из Китая. Других деталей власти не раскрывали.

Другие события

США и Южная Корея из-за эпидемии на неопределенное время отложили совместные военные учения. В Южной Корее зафиксировано 334 новых случая заболевания.

Саудовская Аравия приостанавливает въезд иностранных паломников в священные для мусульман города Мекка и Медина в качестве меры предосторожности. Саудовский МИД заявил, что также временно перестанет пропускать на территорию страны туристов из стран, где есть угроза вируса.

В Ираке запрещаются публичные мероприятия и закрываются школы, университеты и развлекательные учреждения. Аналогичные меры ввели Кувейт и Бахрейн после того, как там были выявлены случаи заболевания.

В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, сообщают правительственные СМИ. Страна запретила въезд гражданам Китая.

В Китае сообщается о 29 умерших от коронавируса в течение среды - это самое низкое количество жертв с конца января. Накануне сообщалось о 52 смертях.

В Англии зафиксировано еще два случая заражения - всего в Британии теперь 15 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции продолжается и в других странах мира, хотя больше всего людей заболели в Китае.

Премьер Японии Синдзо Абэ в четверг заявил, что правительство предложит закрыть все средние и начальные школы до конца весенних каникул, то есть примерно до конца марта.

В Эстонии в четверг сообщили о первом зараженном. Это гражданин Ирана, прилетевший в страну из Турции.

"Без паники"

Член Еврокомиссии Стелла Киракидес сказала журналистам после встречи с министром здравоохранения Италии: "Ситуация вызывает опасения, но нельзя поддаваться панике. В отношении этого вируса есть много неизвестного, в частности, как он появился и как распространяется".

Лидеры Франции и Германии в четверг охарактеризовали ситуацию с вирусом как кризис и эпидемию.

"Мы перед лицом кризиса. Грядет эпидемия", - сказал французский президент Эммануэль Макрон, посещая больницу Пти-Сальпетриер в Париже.

О начале эпидемии в Германии ранее заявил министр здравоохранения Йенс Шпан на встрече министров здравоохранения граничащих с Италией стран.

"Коронавирус достиг Европы. Мы впервые попали в ситуацию, когда мы не можем отследить каждую цепочку заражения, и связать их напрямую с Китаем невозможно", - сказал он.

"Я говорил, что перед тем, как стать лучше, ситуация ухудшится. Моя оценка не изменилась", - добавил он.

Что происходит в Европе

За последние два дня случаи заболевания были выявлены в Австрии, Хорватии, Греции, Норвегии, Швейцарии и в Северной Македонии. Во многих случаях были инфицированы люди, которые побывали в Италии.

Один человек заболел в Грузии - по сообщению властей страны, это грузинский гражданин, который во вторник вернулся на родину из Ирана - еще одного центра распространения заболевания.

О новых случаях также сообщают Испания, Франция и Германия. Ирландия отложила матчи сборной Италии по регби, которые должны были пройти в Дублине в рамках Кубка шести наций.

По информации агентства Рейтер, губернатор региона Ломбардия Атилио Фонтана сам заключил себя под карантин, после того как у его помощника обнаружили коронавирус.

"Когда увидите меня в ближайшие дни, не пугайтесь. Это всё еще я. Просто я пытаюсь защитить жителей Ломбардии и всех, кто входит со мной в контакт, от инфекции", - заявил Атилио Фонтана.

Ситуация в Иране и Саудовская Аравия

За пределами Европы первые случаи заболевания зафиксированы в Алжире, Бразилии и Пакистане. Бразильский заболевший - первый в Южной Америке - вернулся из Ирана.

В Иране на 246 зараженных приходится 26 смертей, отмечает наш корреспондент по здравоохранению Джеймс Галлахер.

Это значит, что смертность среди зараженных очень высокая, более 10% (14% по оценке ВОЗ) . В остальных странах показатель смертности составляет около 1%.

Это может означать, что количество зараженных в Иране явно занижено, считает корреспондент.

ВОЗ ожидает, что Иран сообщит о большем числе зараженных, так как пока, по мнению специалистов организации, там регистрируются лишь тяжелые случаи.

Тем временем иранские власти заявили, что пока не планируют вводить карантин в городах.

Жителей Ирана призывают избегать поездок в город Кум, где больше всего случаев заболевания. При этом расположенные там шиитские святыни, которые каждый год посещают миллионы паломников, остаются открытыми.

Больше всего заболевших за пределами Китая - в Южной Корее, почти 1600 случаев и 12 умерших.

В США выявлено уже 60 случаев заболевания. В среду Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать борьбу с заболеванием.

Трамп выразил уверенность, что американские власти справятся с вирусом, и риск для граждан США остается невысоким. "Мы к этому совершенно, совершенно готовы!" - написал в "Твиттере" Трамп.

Власти Саудовской Аравии в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну. Сезон паломничества к Мекке в этом году начинается в июле, однако многие мусульмане посещают святые города и вне сезона, совершая так называемую умру, или малое паломничество.

По данным FT, его ежегодно совершают до восьми миллионов человек.

Пандемии можно избежать

Филиппа Роксби, Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения:

Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира, в особенности, в Европу.

На первый взгляд, это тревожное развитие событий. Но в нем есть и положительные аспекты. Китай, судя по всему, берет вирус под контроль, и количество новых случаев каждый день снижается.

Это говорит об успехе стратегии борьбы с инфекцией, при которой людям рекомендуют оставаться дома, отменяют масштабные публичные мероприятия и ограничивают поездки.

Всемирная организация здравоохранения дает понять, что вирус все еще можно сдержать и предотвратить глобальную пандемию.