Что поможет победить коронавирус? Вся надежда на весну

Коронавирус SARS-CoV-2, судя по всему, вслед за Китаем, Южной Кореей, Японией и Италией теперь стремительно распространяется и в Германии. Но не за горами весна. И на нее вся надежда. Если этот вирус ведет себя примерно так же, как вирус обычного гриппа, то с повышением дневной температуры воздуха, надеются оптимисты, ситуация должна разрядиться сама собой. Как обычно заканчивается весной эпидемия гриппа, так может закончиться и эпидемия коронавируса.

Но оправданна ли такая надежда? Вирусолог Томас Питчман из Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций в Ганновере пока не может однозначно ответить на этот вопрос, потому что пока невозможно сравнить вирусы гриппа с вирусом SARS-CoV-2, о котором практически еще ничего не известно.

Вирус - скоропортящийся продукт

Особенность этого вируса в том, что люди столкнулись с ним впервые, пояснил ученый. На основании полученных из Китая данных он пришел к выводу, что вирус перешел от животного к человеку только один единственный раз. И этого оказалось достаточно, чтобы такой один единственный "нулевой" пациент стал причиной всего последующего распространения инфекции.

В этом принципиальное отличие от гриппа, с вирусами которого люди так или иначе когда-нибудь имели контакт, а вот к нападению коронавируса иммунная система человека оказалась абсолютно неподготовленной.

Ситуация усугубляется тем, что в северном полушарии сейчас царят просто идеальные условия для быстрого размножения коронавируса SARS-CoV-2, к числу которых относится холодная погода. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, то есть, поражающие дыхательные пути и легкие, хорошо чувствуют себя при низких температурах. "В холоде они дольше сохраняются, как продукты питания в холодильнике", - поясняет Томас Питчман.

В тепле и влаге вирусы гибнут

Чем теплее становится, тем труднее выжить многим вирусам. "Коронавирус покрыт липидами, то есть, своего рода жировой оболочкой, которая при повышении температуры быстро разрушается, а с ней - и сам вирус", - говорит ученый. Существуют, однако, и куда более жаростойкие вирусы, к числу которых Питчман относит, например, состоящие главным образом из белка и геномов норовирусы, вызывающие кишечные инфекции.

Для некоторых других возбудителей болезни внешняя температура вообще не имеет принципиального значения. Так, вирусы денге чаще всего встречаются в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Правда, не потому что эти вирусы любят тепло. Просто в этих широтах водятся те комары, которые их и разносят. "То есть, в данном случае, - констатирует Питчман, - главную роль в распространении возбудителей болезни играют насекомые, а не температура ".