Быстрое облегчение: названы эффективные домашние средства от гриппа

Грипп - инфекция, вызываемая вирусами. Тело нуждается в большом количестве энергии, чтобы бороться с болезнетворными микроорганизмами, поэтому важно сохранять постельный режим.

1. Куриный суп

Куриный суп не только согревает изнутри, но и помогает против кашля и ангины. Цистеин, содержащийся в супе, оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие на горло, сохраняет влажность слизистых оболочек. Полезные ингредиенты, цинк и железо, оказывают положительное влияние на иммунитет.

2. Ромашковый или имбирный чай

Горячий травяной чай - удовольствие для тела и ума. В случае гриппа ромашковый особенно эффективный - цветки ромашки подавляют воспаление.

"Но имбирный чай с небольшим количеством лимона также рекомендуется из-за обезболивающего эффекта при инфекциях. Полезный совет: добавьте свежую куркуму для усиления противовоспалительного эффекта", - пишет издание Focus.

3. Вдыхание пара

Это снимает побочные эффекты, связанные с гриппом - кашель или насморк. Для паровой ингаляции цветы ромашки (или несколько пакетиков с ромашкой) помещают в кастрюлю с одним или двумя литрами кипящей горячей воды. Дайте настояться в течение 10 минут. Затем наклоните верхнюю часть тела над кастрюлей и вдохните пар.

4. Полоскание горла