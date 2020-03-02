Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период

Cредний инкубационный период SARS-CoV-2 составлял три дня

Чаще всего первые симптомы появляются через три дня. Это выяснил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, руководитель национальной группы экспертов по борьбе с болезнями легких. Его команда исследовала 1099 случаев заражения SARS-CoV-2 в 552 больницах Китая.

Однако это предварительные результаты, которые требуют дальнейшего изучения, говорит Чжун Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS во время вспышки атипичной пневмонии.

В редких случаях инкубационный период для нового коронавируса может составлять до 24 дней, отмечается в исследовании, которое было опубликовано на медицинской исследовательской платформе medRxiv 9 февраля 2020 года. В нем, в частности, сказано, что средний инкубационный период SARS-CoV-2 составлял три дня (его пределы - от 0 до 24 дней).

Индивидуальные случаи или неправильный контроль?

Несколько дней назад сенсацией стал доклад правительства китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения нового вируса, в котором отмечалось, что у 70-летнего мужчины симптомы SARS-CoV-2 начали проявляться только через 27 дней после заражения.

Тем не менее такие отдельные случаи являются значимыми лишь в ограниченной степени, считает немецкий эксперт, вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники "Шарите". "Частым источником ошибок при кажущемся очень длительном инкубационном периоде является незаметное промежуточное воздействие", - пояснил Дростен.

Он не видит причин менять прежние оценки продолжительности инкубационного периода нового коронавируса. По его мнению, только строго контролируемые условия позволяют исключить возможность того, что пострадавшие подвергались воздействию патогена несколько раз подряд.

Разные людиреагируют на коронавирус с различной скоростью

По мнению Томаса Питшмана, специалиста по молекулярной вирусологии из Twincore, Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций, неудивительно, что разные пациенты по-разному реагируют на патогенные микроорганизмы. И, следовательно, длительность инкубационного периода у разных пациентов значительно варьируется.

"Вирусы имеют разные свойства относительно того, как они распространяются в организме носителя и одновременно при этом подавляют его иммунитет. И такие процессы ведут к тому, что это занимает больше времени или что, напротив, вирус распознается раньше, и его симптомы проявляются", - указал Питшман в интервью DW.

Постепенно становится ясно, что в отдельных случаях инкубационный период длится заметно дольше, продолжает профессор Йонас Шмидт-Чаназит (Jonas Schmidt-Chanasit) из Немецкого центра инфекционных исследований. Но у подавляющего большинства инфицированных коронавирусом симптомы проявились уже через неделю.