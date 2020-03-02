Не крокодиловы слезы: болезнь, которая у женщин встречается чаще, чем у мужчин

«В глобальном смысле это довольно большая проблема. Предполагается, что этот синдром встречается у пяти-тридцати процентов людей. Не у всех есть жалобы, поэтому точной статистики нет», - рассказывает офтальмолог Ида-Таллиннской центральной больницы Мари Тамсалу.

Врач-резидент офтальмохирургии Северо-Эстонской региональной больницы Ингер Ноор добавляет, что с возрастом количество случаев возникновения синдрома сухого глаза увеличивается, а у женщин эта болезнь встречается чаще, чем у мужчин.

Влияние современной жизни

Офтальмологи отмечают, что симптомы могут быть очень разными, например, ощущение соринок или песка в глазах, покраснение, приступы боли, пощипывание, светочувствительность, глаза могут слезиться, а зрение быть затуманенным (но оно улучшается при моргании), также может наблюдаться общая усталость глаз.

«Симптомы сухости глаз могут значительно воздействовать на продуктивность и качество жизни, оказывая влияние на различные виды деятельности, например, замедляется скорость чтения и реакция во время вождения, – рассказывает Ингер Ноор. – Синдром сухого глаза также связан с беспокойством и депрессией».

Почему возникает сухость глаз? «Существует множество причин, но в наше время окружающая среда играет важную роль. У молодых людей много работы на близком расстоянии, включая необходимость смотреть на разные экраны, из-за чего они реже моргают. Безусловно, ношение линз делает глаза более сухими, – перечисляет Мари Тамсалу. – Кондиционированный воздух постоянно вокруг нас - в машине, самолете, торговом центре. Многие живут в квартирах с центральным отоплением, в которых во время отопительного сезона также сухой воздух».

По словам Тамсалу, у пожилых людей сухие глаза чаще всего возникают из-за низкого производства слезной жидкости и хронического воспаления краев век: «Также после операций на глазах чаще возникает сухость глаз. Реже сухие глаза вызваны системно диагностируемыми заболеваниями, например, аутоиммунными заболеваниями. Влияют и гормональные изменения».

Спасение в искусственных слезах

Тамсалу рекомендует при появлении синдрома сухих глаз пойти в аптеку и купить искусственные слезы, то есть увлажняющие капли, и использовать их три-четыре раза в день минимум несколько недель. «Далее уже в зависимости от самочувствия, – говорит Тамсалу. – Искусственные слезы не вызывают привыкания и нет риска передозировки. Иногда следует попробовать разные искусственные слезы, если первые порекомендованные результата не дали. Для пациентов с чувствительными глазами и детей больше подходят капли без консервантов. Для очень сухих глаз рекомендуются густая гелеобразная продукция или увлажняющие мази».

Ингер Ноор советует уделить внимание влажности помещений, например, установить дома увлажнитель воздуха (или поместить на радиатор емкость с жидкостью) и чаще проветривать комнаты. При работе с компьютером на близком расстоянии (а также при просмотре телевизора и чтении книг) она рекомендует чаще моргать и делать перерывы.

Если ничего не делать с синдромом сухих глаз, может ли это привести к серьезным заболеваниям? «Синдром сухого глаза невозможно не заметить, поскольку он довольно неудобен из-за перечисленных выше симптомов. При наличии жалоб, безусловно, надо лечить синдром сухого глаза, для этой цели чаще всего используют искусственные слезы, – говорит Тамсалу. – Слезная пленка - это слой, который защищает поверхность глаза и важен для хорошего зрения. Если слезная пленка недостаточная, может произойти повреждение поверхности глаза, и он становится более восприимчивым к различным воспалениям».

Ноор говорит, что в большинстве случаев использование искусственных слез значительно облегчает симптомы, поэтому нет причин посещать офтальмолога. Но если вышеупомянутые первичные методы лечения были опробованы и жалобы по-прежнему остаются, вам следует обратиться к глазному врачу.