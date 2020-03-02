Болезнь, которая может протекать незаметно: у тысяч жителей Эстонии проблемы с печенью

По словам пресс-секретаря Больничной кассы Маргариты Купченковой, самые распространенные заболевания печени в Эстонии – хронический гепатит, фиброз или цирроз печени, алкогольное заболевание печени и т.д. В прошлом году злокачественная опухоль печени была у 247 человек. Этот показатель был таким же в 2017 и 2018 годах. За три года Больничная касса потратила на лечение злокачественной опухоли печени 2,7 миллионов евро.

Враг номер один

Гастроэнтеролог Западно-Таллиннской центральной больницы Вадим Брялин говорит, что врагом печени в первую очередь является чрезмерное потребление горячительных напитков: «Несмотря на различные политические решения и многочисленные кампании в СМИ о негативных последствиях для здоровья, потребление алкоголя в Эстонии остается очень серьезной проблемой. Злоупотребление алкоголем наносит вред человеческому организму разными способами, в том числе страдает и печень. Постоянное злоупотребление спиртным может привести к алкогольному заболеванию печени, которое переходит в цирроз и рак печени, и может привести к летальному исходу».

Брялин отмечает, что абсолютно безопасного количества алкоголя не существует, но можно говорить о количествах с меньшим риском для здоровья: «Чрезмерное потребление означает в день более трех единиц алкоголя (30 г чистого алкоголя) для мужчин и более двух единиц (20 г чистого алкоголя) для женщин. Должно быть не менее трех дней без алкоголя каждую неделю. Одна единица равна 40 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 250 мл пива».

За последние пять лет был достигнут значительный прогресс в лечении гепатита С. «Стали использовать новые противовирусные препараты. Их эффективность составляет 95-98 процентов, что означает, что человек излечивается от гепатита С», – говорит Брялин, отмечая, что недостаточная диагностика гепатита С по-прежнему все-таки является проблемой.

Лекарства не только лечат

В последнее десятилетие не только в Европе и Америке, но также в Азии и Африке глобальной эпидемией стало неалкогольная жировая болезнь печени. «Эта болезнь диагностируется приблизительно у 30-40 процентов людей в Европе и США. Основными причинами этого являются нездоровое питание, сидячая работа и малоподвижный образ жизни», - перечисляет гастроэнтеролог.

Большое количество лекарств тоже играет свою роль. «В последнее время продолжительность жизни людей увеличилась, население стареет. Это, в свою очередь, приводит к тому, что люди принимают много лекарств. С одной стороны, это продлевает жизнь, но с другой стороны может оказать вредное воздействие на печень: может произойти лекарственное поражение печени, – объясняет Брялин. – Чтобы уменьшить количество таких пациентов, нужно, прежде чем назначать лекарства, тщательно изучить их побочные эффекты и взвесить необходимость использования этих лекарств».

Менее часто, но также встречаются у жителей Эстонии аутоиммунные заболевания печени, например, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит и склерозирующий холангит.

Тревожный звоночек

Брялин говорит, что симптомы заболевания печени неприметные и в большинстве случаев могут отсутствовать. С болезнями печени можно довольно долго жить и ничего не чувствовать. Часто появление симптомов говорит об уже прогрессирующей болезни, в том числе о циррозе.

«Симптомы, свидетельствующие о заболевании печени, неспецифичны, например, быстрая утомляемость, слабость, неспособность заниматься делами, которые раньше могли сделать быстро и легко, а также потеря веса, пожелтение кожи, асцит (скопление свободной жидкости в брюшной полости – прим.ред.) и потеря сознания, – перечисляет врач. – Если эти симптомы появились, вам следует обратиться к врачу, чтобы проверить работу печени».

Можно ли предотвратить проблемы с печенью? «Пословица, что каждый человек является кузнецом своего счастья, относится и к здоровью печени, поскольку оно зависит от самого человека, его образа жизни и выбора, – говорит Брялин. – Самое главное: избегать чрезмерного употребления алкоголя, придерживаться здорового образа жизни, в том числе здорового питания. Еда должна быть разнообразной, то есть содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов. Например, если у вас заболевание печени, вам необходимо исключить из своего рациона сладости и мороженое, а также жирное мясо и жареную пищу. Также очень важно избегать употребления прохладительных напитков, особенно энергетических».