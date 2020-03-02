Девушка, повредившая в Риге позвоночник: вместе со спиной сломалась и моя прежняя жизнь

Ничего больше не переводили и первый договор оплатили только после того, как информация попала в СМИ", - заявила Кустова.

По словам Евгении, ее перевели на ОМС (обязательное медицинское страхование), а тренер добавила, что Женю обещали лечить бесплатно, по распоряжению ректора.

Тем не менее у спортсменки все равно много дополнительных расходов, с которыми ей приходится справляться самой - с помощью неравнодушных людей, которые все это время жертвуют на ее восстановление.

"На данный момент и с самого начала, с 24.11.19 , помимо непосредственно пребывания здесь, я все оплачиваю сама. Все лекарства, подгузники, пеленки, катетеры, салфетки и прочие медицинские товары, услуги сиделки, некоторые юридические услуги я оплачиваю сама.

Я не могу сказать, сколько конкретно осталось собрать, потому что это не так просто прикинуть. Я не знаю, сколько я буду реабилитироваться - 10, 12, 18, 20, 24 месяца. Этого не может сказать никто.

Да, мне нужна постоянная помощь, самостоятельно я не могу даже перевернуться.

Поэтому мне сложно сделать какие-то конкретные отчеты, разве что примерные", - по этому поводу писала Евгения.

Тем временем ФВАР продолжает жить активной жизнью: публикует график отборочных турниров "V национального чемпионата по дисциплинам воздушной атлетики", информирует о членских взносах и расписывает график различных соревнований и фестивалей практически до конца года. В их жизни ничего не изменилось.

Как развивались события. Роль полиции

В ноябре прошлого года представитель Госполиции Латвии Элина Приедите подтвердила RUS.TVNET, что в Северный участок Управления рижского региона поступило заявление о полученных на соревнованиях телесных повреждениях.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 13 УК - "Преступные деяния против здоровья человека".

​Спустя три месяца, 24 февраля этого года, Приедите на запрос RUS.TVNET ответила, что ничего более добавить не может - следствие по уголовному делу продолжается, и в интересах следствия более подробных комментариев полиция дать не может.

Отметим, что потерпевшая стороны заявила, что в полицию был предоставлен новый трос и новая лебедка, а те - оборвавшиеся - якобы пропали и не известно, где они.

В России также были написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный комитет РФ. Заявления в оба правоохранительных органа России подал Лев Березовский - владелец клуба, в котором занималась Евгения.

В заявлении отмечалось, что участниками соревнований, а также инженерами, имеющими опыт в установке оборудования для занятий воздушной атлетикой, уже установлены грубые ошибки в устройстве подвеса. Поданы были и визуальные пояснения, что было установлено неправильно.

ФОТО: Из личного архива

По словам тренера Елены Кустовой, к настоящему времени в России уже возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, чем оно закончится, так как возбудили его недавно.

Вместо заключения. Сила духа

Говорят, нам посылается столько, сколько мы можем вынести. Несмотря на все обстоятельства, Евгения регулярно пишет жизнеутверждающие посты с хештэгом #встаньииди. О силе духа и безграничной самодисциплине говорит и один из ее постов:

"Последние шесть лет я работала инструктором групповых программ и видела, как люди могут поменять себя и свою жизнь, если захотят. Я и сама когда-то изменилась. Второе фото - тому доказательство.

Видимо, сейчас нужно постараться еще сильнее, чтобы добиться своей цели".

Фото, о котором пишет Евгения: