Вирусы и тромбы: с какими рисками связаны авиаперелеты

Инфекционные заболевания

Хотя пассажирское авиасообщение и способствует распространению вирусных заболеваний, это главным образом связано с перемещением людей из одной страны в другую, что можно наблюдать сейчас в отдельных случаях распространения коронавируса. Факт распространения инфекции непосредственно во время полета до сих пор не доказан. Обычно риск "подцепить заразу" в самолете не выше, чем в обычном офисном здании.

По данным ВОЗ, в течение часа воздух в салоне лайнера заменяется 20-30 раз. Для этого частично осуществляется забор свежего наружного воздуха. Остальной воздух "гуляет" по салону в режиме рециркуляции. В вентиляционных системах большинства современных самолетов применяются НЕРА-фильтры, которые обладают высокой эффективностью.

Вирусы гриппа

В 2018 году американские ученые провели исследование: во время 10 авиарейсов они произвели забор с борта самолета примерно 230 проб воздуха и мазков с различных поверхностей. В ходе их анализа никаких респираторных вирусов обнаружено не было, несмотря на то, что полеты проходили в разгар сезона гриппа.

Сложнее, когда неподалеку от вас или же, что еще хуже, прямо рядом с вами сидит заболевший пассажир. Ну, а если он при этом еще чихает и кашляет, то риск заражения будет велик - но не больше, чем в автобусе или офисе.

Дезинфицирующие средства и респираторные маски

Чтобы защитить себя от инфекций, можно взять с собой в салон самолета дезинфицирующее средство. Перед тем, как приступить к еде или потреблению напитков, обязательно протрите им руки и откидной столик.

Если вы сами простужены и не хотите заразить других, используйте респираторную маску. Но вообще человеку с явными симптомами гриппа или простуды следует отменить поездку либо перенести ее на другую дату. Кроме того, авиакомпании вправе не допускать к посадке в самолет пассажиров с острыми инфекционными заболеваниями.

Давление воздуха

Во время дальних перелетов высота полета составляет от 11 до 12 километров. При этом давление воздуха внутри самолета регулируется и соответствует атмосферному давлению на высоте 2000 метров над уровнем моря. По данным ВОЗ, это приводит к тому, что в кровь поступает меньше кислорода. У здорового человека проблем в связи с этим не будет. Однако для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пониженный уровень кислорода может обернуться сложностями.

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