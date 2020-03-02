Единственный больной коронавирусом в Эстонии идет на поправку

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице сообщили, что единственный больной новым типом коронавирусом в Эстонии идет на поправку, сообщил rus.err.ee.
"Что касается привезенного в больницу с коронавирусом пациента, то он идет на поправку. Поскольку данные о здоровье пациента являются деликатными личными данными, то, к сожалению, мы не можем сообщить чего-то больше", - сказала ERR пресс-секретарь Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Первый и пока единственный пациент, зараженный коронавирусом, прибыл в Эстонию из Ирана на прошлой неделе.
Лаборатория Департамента здоровья всего взяла около 50 проб на коронавирус, больше заразившихся обнаружено не было.