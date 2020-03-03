Врач PERH: маску следует носить заболевшим, а не здоровым людям

«Люди часто не знают, как использовать маску - стягивают ее под подбородок, держат под носом, и тогда от этого нет никакой пользы, - цитирует Майта Алтметса Rus.ERR. - Носить должен тот, у кого есть симптомы заболевания - коронавируса, гриппа, вообще любого вируса. Есть есть симптомы - кашель, насморк, то можно надеть маску для защиты других людей, если нужно пойти куда-то».