Коронавирус может стать обычной сезонной инфекцией

На сегодняшний день около 20% подтвержденных случаев китайского коронавируса Covid-19 определены как тяжелые или критические.
Показатель смертности составляет примерно 2%. И, предупреждают врачи, данный штамм может стать сезонным, возвращаясь каждую зиму, как это делают другие штаммы коронавирусов, пишет The Telegraph. То есть с приходом весны заболеваемость возможно пойдет на спад.
Медикам известны семь штаммов коронавирусов, вызывающих у людей симптомы, напоминающие грипп, пишет Meddaily. Однако может пройти несколько лет, прежде чем Covid-19 станет привычной респираторной инфекцией. Что касается статистики заболеваемости, то во вторую волну инфекции, которая, вероятно, придет следующей зимой, зараженными окажутся люди, избежавшие инфекции сейчас.
К счастью, можно выиграть время (отказаться от поцелуев, объятий, регулярно мыть руки). Это позволит фармацевтическим компаниям создать специфические противовирусные препараты. По последним данным, в мире насчитывается около 83000 инфицированных Covid-19. Более 2800 человек скончались.