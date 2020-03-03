У 21 жителя Эстонии вчера были взяты анализы на коронавирус

Лаборатория Департамента здоровья вчера, 2 марта, провела анализы проб на коронавирус, взятых в Эстонии у 21 человека. Ни один из них не был заражен.
Анализы на коронавирус были взяты на основании решения медработников, которые при назначении необходимости анализов исходили из симптомов и того обстоятельства, находились ли пациенты недавно в регионах с повышенным риском заражения или могли ли контактировать с носителем коронавируса. В настоящий момент регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.
Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.