Вт, 3.03.2020
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  • У 21 жителя Эстонии вчера были взяты анализы на коронавирус

У 21 жителя Эстонии вчера были взяты анализы на коронавирус

Скорая помощь.

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Лаборатория Департамента здоровья вчера, 2 марта, провела анализы проб на коронавирус, взятых в Эстонии у 21 человека. Ни один из них не был заражен.

Анализы на коронавирус были взяты на основании решения медработников, которые при назначении необходимости анализов исходили из симптомов и того обстоятельства, находились ли пациенты недавно в регионах с повышенным риском заражения или могли ли контактировать с носителем коронавируса. В настоящий момент регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.

Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.

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