Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Заболевший житель Таллинна доехал из Риги до дома на личном автомобиле, из симптомов у него были повышенная температура, ломота в костях и боль в мышцах.

Пациент из Таллинна находится на домашнем лечении. С людьми, которые контактировали с больным, общается и следит за их состоянием Департамент здоровья.

То, что житель Таллинна и житель Тарту летели в одном самолете, не говорит о том, что эти два случая связаны между собой. Для определения источника заболевания Департамент здоровья проводит эпидемиологическое исследование при каждом случае заболевания.

Поскольку единственный идентифицированный до настоящего времени заболевший из Тарту следовал всем указаниям департамента здоровья, вероятность передачи заболевания находится на низком уровне.

Второй заболевший коронавирусом из Эстонии сразу же после возвращения из поездки остался дома, в путешествии был в маске и дезинфицировал руки до появления симптомов заболевания. Также не было симптомов заболевания у его близких до того, как они перешли на домашний режим.

В общей сложности в Эстонии заболели коронавирусом три человека.

В Тарту отдельная бригада начнет брать образцы

В настоящее время, кроме Таллиннской бригады скорой помощи, состоящей из двух человек, аналогичная Тартуская бригада скорой помощи, которая обслуживает всю Южную Эстонию, берет пробы у людей, которые находятся дома. Вчерашний положительный тест на коронавирус был взят на дому тартуской машиной скорой помощи, а затем отправлен в лабораторию Тартуской клиники и 3 марта пробу привезли на тест в департамент здоровья.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правила гигиены: правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или на учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.