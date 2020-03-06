Пт, 6.03.2020
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  • В связи с коронавирусом спрос на дезинфицирующие средства значительно вырос

В связи с коронавирусом спрос на дезинфицирующие средства значительно вырос

Пустая полка в аптеке с дезинфицирующими средствами.

ФОТО: Anne Põder/Järva Teataja

Хотя распространение коронавируса привело к десятикратному увеличению спроса на дезинфицирующие средства, опасаться дефицита нет оснований, пишет Rus.ERR.

"Мы заметили рост в начале года, когда в обществе заговорили о коронавирусе, но в последние недели мы видим десятикратное повышение спроса. Наша основная задача – быстро отреагировать", - сообщил в четверг исполнительный директор предприятия Chemi-Pharm Кристо Тимберг в телепередаче Ringvaade.

По его словам, предприятие перешло на режим работы в несколько смен.

Основные клиенты Chemi-Pharm – медучреждения. Ихотя предприятие работало с больницами, а не с аптеками, тем не менее, со следующей недели продукция фирмы появится и в обычных аптеках.

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