В связи с коронавирусом спрос на дезинфицирующие средства значительно вырос

"Мы заметили рост в начале года, когда в обществе заговорили о коронавирусе, но в последние недели мы видим десятикратное повышение спроса. Наша основная задача – быстро отреагировать", - сообщил в четверг исполнительный директор предприятия Chemi-Pharm Кристо Тимберг в телепередаче Ringvaade.

По его словам, предприятие перешло на режим работы в несколько смен.