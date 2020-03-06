В связи с коронавирусом спрос на дезинфицирующие средства значительно вырос

Хотя распространение коронавируса привело к десятикратному увеличению спроса на дезинфицирующие средства, опасаться дефицита нет оснований, пишет Rus.ERR.
"Мы заметили рост в начале года, когда в обществе заговорили о коронавирусе, но в последние недели мы видим десятикратное повышение спроса. Наша основная задача – быстро отреагировать", - сообщил в четверг исполнительный директор предприятия Chemi-Pharm Кристо Тимберг в телепередаче Ringvaade.
По его словам, предприятие перешло на режим работы в несколько смен.
Основные клиенты Chemi-Pharm – медучреждения. Ихотя предприятие работало с больницами, а не с аптеками, тем не менее, со следующей недели продукция фирмы появится и в обычных аптеках.